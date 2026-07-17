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Tăng tốc tiến độ dự án gần 500 tỷ đồng bảo vệ sông Thu Bồn và bờ biển Hội An

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chiều 16-7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế Dự án khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa và khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư 498,1 tỷ đồng, gồm hai hạng mục: xây dựng khoảng 1.475m kè bảo vệ sông Thu Bồn và 1.950m kè bảo vệ bờ biển Hội An.

Đến nay, gói thầu kè sông Thu Bồn đạt khoảng 27,5% giá trị hợp đồng, còn gói thầu khắc phục xói lở bờ biển Hội An đạt khoảng 22%; dự án đã giải ngân 135 tỷ đồng, đạt 27%.

Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong việc triển khai công trình ngay sau khi được Trung ương bố trí nguồn vốn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là dự án đặc biệt quan trọng nhằm xử lý tình trạng sạt lở nghiêm trọng, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và bảo đảm an toàn hệ thống đê, kè. Đặc biệt, khu vực An Lương thời gian qua liên tục xảy ra sạt lở, đe dọa trực tiếp nhà cửa, đất đai của người dân, nếu không được đầu tư kịp thời, nguy cơ thiệt hại trong mùa mưa bão là rất lớn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời bố trí vị trí neo đậu tàu thuyền an toàn cho người dân trong thời gian thi công.

Chủ đầu tư và các nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành công trình trước mùa mưa bão để sớm phát huy hiệu quả phòng, chống thiên tai và ổn định đời sống người dân.

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Theo Xuân Quỳnh

Báo Sài Gòn Giải Phóng

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