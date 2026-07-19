Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

Vừa qua vào chiều ngày 14/7/2026, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã có buổi tiếp và làm việc chính thức với Đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện phục vụ nhà máy điện. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng, chuyển giao công nghệ cao nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao tính an toàn, tin cậy cho một trong những nhà máy sản xuất điện có công nghệ hiện đại nhất tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Đại diện phía Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 có ông Trần Ngọc Hưởng – Phó Giám đốc Nhà máy cùng các kỹ sư, cán bộ chuyên môn chủ chốt. Về phía đoàn công tác Hàn Quốc, dẫn đầu là ông Han, Kyung-Su – Trưởng ban Xúc tiến hợp tác thuộc Ban Quản lý mua sắm của KOMIPO (doanh nghiệp phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc KEPCO, vận hành các nhà máy nhiệt điện và năng lượng tái tạo có trụ sở chính tại Boryeong, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc).

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Trần Ngọc Hưởng đã bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác của KOMIPO và các doanh nghiệp đi cùng. Ông nhấn mạnh, là đơn vị vận hành nhà máy nhiệt điện công nghệ cao, Vĩnh Tân 4 luôn chủ động tìm kiếm, thử nghiệm và ứng dụng những giải pháp thiết bị hiện đại nhất thế giới nhằm đảm bảo dòng điện an toàn, liên tục cho quốc gia, đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt các chỉ số bảo vệ môi trường.

Ông Trần Ngọc Hưởng – Phó giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 phát biểu tại buổi làm việc

Ông Han, Kyung-Su (KOMIPO) đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp và tầm nhìn bền vững của Ban Giám đốc Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Với vai trò cầu nối uy tín, KOMIPO đã sàng lọc và mang tới Việt Nam 14 thương hiệu thiết bị điện, cơ khí và giải pháp số hóa tiêu biểu nhất của Hàn Quốc.

Ông Han, Kyung-Su (KOMIPO) trình bày tại buổi làm việc

Các giải pháp công nghệ hiện đại được giới thiệu tại buổi làm việc có thể kể đến như: Công nghệ phun phủ nhiệt bảo vệ ống lò hơi; hệ thống thiết bị đánh lửa và bộ kích từ lò hơi; bộ truyền động điện và khí nén chuyên dụng cho van áp lực cao; thiết bị lọc dầu tuần hoàn; hệ thống băng tải, con lăn siêu bền cùng giải pháp chiếu sáng LED công nghiệp tiết kiệm điện và tủ phân phối điện thế hệ mới; giải pháp giám sát và quản lý thông minh tình trạng thiết bị dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu thời gian thực, giúp dự báo sớm các nguy cơ hỏng hóc…

Buổi làm việc khép lại trong không khí cởi mở và đầy triển vọng. Sự chủ động kết nối triển khai của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 cùng năng lực công nghệ hàng đầu từ các doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng sẽ sớm chuyển hóa thành các dự án thử nghiệm, nâng cấp thiết bị thực tế tại nhà máy trong thời gian tới.

Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy bước đi quyết liệt của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 trong việc tiên phong làm chủ công nghệ, không ngừng hiện đại hóa để hướng tới một tương lai phát triển bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường.