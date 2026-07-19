Dịch vụ hàng triệu người đang dùng có điều chỉnh về vé

Theo thông tin từ ngành Đường sắt, từ ngày 10/7/2026, nội dung hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa chính thức được điều chỉnh. Cụ thể, giá vé không còn được thể hiện trên thẻ.

Các thông tin thiết yếu phục vụ hành trình vẫn được giữ nguyên, gồm mã vé, ga đi, ga đến, số hiệu tàu, ngày và giờ khởi hành, số toa, số chỗ, loại chỗ, loại vé, họ tên cùng những thông tin nhận diện cần thiết của hành khách.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt, thay đổi trên chỉ liên quan đến nội dung hiển thị trên Thẻ lên tàu hỏa, không làm thay đổi chính sách giá vé, quyền lợi của hành khách hay tính minh bạch trong việc quản lý và tra cứu giá.

Vé tàu cũ (có hiện giá) và vé tàu mới từ 10/7 (không còn hiện giá) (Ảnh ST)

Ngành Đường sắt hiện áp dụng chính sách giá linh hoạt. Mức giá có thể khác nhau tùy thời điểm mua, thời gian đi tàu, loại chỗ, đối tượng hành khách và chương trình ưu đãi trong từng giai đoạn. Do đó, hai người cùng đi một chuyến, cùng toa hoặc cùng loại chỗ vẫn có thể mua vé với mức giá khác nhau. Việc bỏ giá khỏi thẻ được giải thích là nhằm hạn chế những băn khoăn, hiểu nhầm phát sinh trong quá trình hành khách so sánh giá vé.

Điều cần lưu ý là giá vé chỉ không còn xuất hiện trên thẻ dùng để lên tàu, chứ không bị loại khỏi quá trình bán vé. Theo Báo Nhân Dân, hành khách vẫn có thể tra cứu số tiền qua website bán vé điện tử của ngành Đường sắt, thông báo xác nhận khi đặt vé, hóa đơn điện tử hoặc liên hệ nhà ga, điểm bán vé và tổng đài chăm sóc khách hàng. Việc cấp hóa đơn, chứng từ cho người đi công tác hoặc các đơn vị có nhu cầu quyết toán cũng không bị ảnh hưởng.

Làm thế nào biết vé đã mua đúng giá, đúng loại?

Để biết mình đã mua đúng giá, hành khách nên kiểm tra ngay từ bước lựa chọn chỗ trên hệ thống bán vé chính thức. Trước khi thanh toán, cần đối chiếu đầy đủ ga đi, ga đến, ngày khởi hành, giờ tàu chạy, số hiệu đoàn tàu, loại ghế hoặc giường nằm, số toa, số chỗ, nhóm hành khách và tổng số tiền.

Sau khi giao dịch hoàn tất, người mua nên lưu email, tin nhắn xác nhận, hóa đơn điện tử và thông báo thanh toán từ ngân hàng. Đây là những căn cứ quan trọng để xác định số tiền thực tế đã trả, bởi Thẻ lên tàu hỏa hiện không còn thể hiện giá.

Trong trường hợp mua vé qua đại lý hoặc nền tảng trung gian, hành khách cần yêu cầu đơn vị bán thông báo rõ giá vé vận chuyển, phí dịch vụ nếu có và tổng số tiền phải thanh toán. Không nên chỉ dựa vào ảnh Thẻ lên tàu hỏa để kiểm tra giá.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Bên cạnh giá tiền, hành khách cần kiểm tra vé có đúng nhu cầu hay không. Với hành trình ngắn hoặc đi ban ngày, ghế ngồi có thể là lựa chọn tiết kiệm. Với chặng dài, đi qua đêm, giường nằm thường phù hợp hơn. Người cao tuổi, người khó vận động hoặc gia đình có trẻ nhỏ nên cân nhắc vị trí thuận tiện, tránh giường tầng cao nếu việc lên xuống gặp khó khăn.

Khách đi theo gia đình hoặc nhóm đông người cần kiểm tra từng số toa, số chỗ trước khi thanh toán. Không nên mặc định hệ thống sẽ tự động bố trí tất cả thành viên ngồi cùng toa hoặc cùng khoang.

Những lưu ý để tránh mua nhầm vé

Trước khi hoàn tất giao dịch, hành khách nên đọc lại ba thông tin dễ nhầm nhất: ngày đi, ga đi – ga đến và giờ tàu chạy. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hành khách đến nhầm ga, nhầm ngày hoặc bỏ lỡ chuyến tàu.

Thông tin họ tên, số giấy tờ tùy thân và nhóm đối tượng hưởng ưu đãi cũng phải được nhập chính xác. Thông tin trên Thẻ lên tàu cần trùng khớp với giấy tờ của người đi tàu khi thực hiện các thủ tục liên quan. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng lưu ý, đối với vé mua tại quầy, khi đổi vé, hành khách phải đến nhà ga và mang theo giấy tờ tùy thân của người đi tàu hoặc người mua vé.

Người mua nên sử dụng số điện thoại và email của chính mình để nhận mã vé, thông báo giao dịch và mã xác thực. Từ ngày 15/5/2026, ngành Đường sắt đã triển khai tính năng đổi, trả vé trực tuyến trên website chính thức. Hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện đổi, trả, hiển thị khoản phí và số tiền chênh lệch nếu có, sau đó gửi mã OTP đến số điện thoại hoặc email đã đăng ký khi mua vé.

Ảnh Đường sắt Việt Nam

Hành khách cũng nên ưu tiên mua vé trên website chính thức của ngành Đường sắt, tại nhà ga, phòng vé hoặc các đối tác đáng tin cậy; tránh mua vé sang tay qua tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng hay thông tin thẻ thanh toán cho người lạ.

Sau khi mua, nên lưu đồng thời mã vé, mã QR, xác nhận đặt chỗ, hóa đơn và chứng từ thanh toán. Nếu phát hiện sai thông tin hành khách, hành trình hoặc loại chỗ, người mua cần liên hệ đơn vị bán vé càng sớm càng tốt, thay vì đợi đến sát giờ tàu chạy mới xử lý.