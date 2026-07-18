Ban Nội chính Trung ương triển khai chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi số

Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 45 ngày cao điểm chuyển đổi số của Ban Nội chính Trung ương và ngành Nội chính Đảng.

Kế hoạch hướng tới việc tạo bước chuyển biến mang tính đột phá, mạnh mẽ và thực chất trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Ban Nội chính Trung ương cũng như ngành Nội chính Đảng đối với công tác chuyển đổi số. Khắc phục tâm lý ngại thay đổi, từng bước chuyển từ phương thức làm việc truyền thống dựa trên giấy tờ sang phương thức điều hành trực tuyến, dựa trên dữ liệu.

Một hội nghị của Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Noichinh.vn.

“Tạo sự đột phá trong xây dựng các nền tảng số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ngành Nội chính Đảng. Trong đó, quyết tâm xây dựng và hoàn thành triển khai thí điểm Trung tâm điều hành thông minh ngành Nội chính Đảng và tập trung xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức hoặc thử nghiệm các nền tảng số, hệ thống thông tin và phần mềm chính của ngành”, kế hoạch nêu.

Trong thời gian 45 ngày (từ 15/7 – 30/8/2026), theo kế hoạch, sẽ tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm:

Triển khai xây dựng thí điểm Trung tâm điều hành thông minh ngành Nội chính Đảng .

Triển khai hệ thống theo dõi thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng trên môi trường số.

Triển khai các hệ thống, nền tảng và phần mềm cốt lõi phục vụ chuyển đổi số.

Hoàn thiện thể chế, quy chế, quy trình nội bộ phục vụ chuyển đổi số.

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn, an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu triển khai, vận hành các hệ thống thông tin của ban.

Nghiên cứu, xây dựng đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan, đơn vị và xây dựng danh mục dữ liệu.

Kiện toàn nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số của ban và ngành Nội chính Đảng.

Trong số các sản phẩm đầu ra, theo kế hoạch, phải tiếp tục rà soát, hoàn thành số hoá quy trình nghiệp vụ; triển khai phương án thí điểm Hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính đối với các quy trình: “Nghiên cứu, tham mưu về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp”; “Tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp”; “Công tác theo dõi địa bàn”.

Đáng chú ý, trong các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, có việc triển khai hệ thống thông tin chuyên ngành Nội chính và phần mềm tiếp nhận, quản lý, theo dõi, xử lý đơn thư; Xây dựng “Đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác nội chính”, trong đó, nghiên cứu, xây dựng dự thảo đề án kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Ban Nội chính Trung ương với các cơ quan khối Nội chính ( Bộ Công an , Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao) và 34 Ban Nội chính tỉnh, thành ủy.