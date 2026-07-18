Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp lý để huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính trong 6 tháng cuối năm, để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù kinh tế trong nước duy trì đà tăng trưởng tích cực, song để hoàn thành mục tiêu cả năm, GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,7%. Trước yêu cầu đó, Bộ sẽ tập trung rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; dự kiến trình ban hành 13 luật, nghị quyết, 75 nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 55 thông tư.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chủ động, linh hoạt; phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm nay vượt dự toán và tăng 10% so với năm ngoái. Công tác giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược và công trình trọng điểm quốc gia sẽ được đẩy mạnh nhằm tạo động lực cho tăng trưởng.

Bộ cũng tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy triển khai Cổng một cửa đầu tư quốc gia, phấn đấu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân năm nay đạt khoảng 30 tỷ USD.