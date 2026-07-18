287 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 trong danh sách mới nhất của tháng 7

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông báo kết quả xử lý vi phạm giao thông theo hình thức phạt nguội trong thời gian từ ngày 6/7 đến 12/7/2026.

Theo đó, lực lượng chức năng đã ghi nhận 225 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong số này, 15 trường hợp bị hệ thống camera giám sát giao thông ghi nhận với lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn tại các nút giao, đặc biệt trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn.

15 phương tiện vi phạm tín hiệu đèn (Ảnh: CATHY)

Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện 210 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, gồm 49 xe ô tô và 161 xe mô tô.

Các trường hợp chạy quá tốc độ quy định (Ảnh: CATHY)

Cùng thời điểm, Công an tỉnh Cao Bằng cũng công bố kết quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ ngày 1/7 đến 7/7/2026. Theo thông báo, lực lượng chức năng đã phát hiện 58 trường hợp vi phạm và đã công khai danh sách phương tiện theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: CATCB)

Như vậy, chỉ trong đợt công bố mới nhất của hai địa phương, đã có 287 trường hợp vi phạm giao thông tại 2 tỉnh được đưa vào danh sách xử lý phạt nguội.

Theo cơ quan chức năng, các hành vi như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ và các lỗi vi phạm khác đều tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông. Vì vậy, chủ phương tiện có tên trong danh sách cần chủ động kiểm tra và sớm liên hệ cơ quan công an để giải quyết theo đúng quy định.

Trường hợp người vi phạm không đến làm việc, cơ quan công an sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở để xử lý theo quy định.

Đồng thời, trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên cổng thông tin của Cục Cảnh sát giao thông và cập nhật trạng thái cảnh báo đối với phương tiện thuộc diện phải kiểm định để phục vụ công tác quản lý.

Người dân có thể chủ động tra cứu phương tiện của mình trên Cổng thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để biết có thuộc diện bị xử lý phạt nguội hay không, từ đó thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Công an các địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, tuân thủ tốc độ, tín hiệu đèn và các quy tắc an toàn nhằm góp phần hạn chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.