Cử tri kiến nghị nhiều giải pháp xây dựng đô thị xanh, văn minh

Hội nghị đồng thời tổ chức tiếp xúc chuyên đề về “Phát huy vai trò tự quản của nhân dân ở tổ dân phố trong bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị và xây dựng tổ dân phố số”.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai thông tin tới cử tri về Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XVII. Ảnh: Ngọc Tú

Thông tin tới cử tri, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai cho biết Kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XVII diễn ra trong hai ngày 14 và 15-7 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố xem xét 16 báo cáo, đồng thời biểu quyết thông qua 35 nghị quyết, trong đó có 22 nghị quyết quy phạm pháp luật và 13 nghị quyết chuyên đề, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, chuyển đổi số, quản lý đô thị và cụ thể hóa các cơ chế theo Luật Thủ đô năm 2026.

Chủ tọa buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngọc Tú

Theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố, một trong những điểm nhấn của kỳ họp là việc ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong công tác tổ chức và điều hành. Lần đầu tiên, HĐND thành phố vận hành Bảng điều hành kỳ họp số trên nền tảng điều hành tập trung hai cấp, cấp hơn 1.400 tài khoản cho đại biểu và các xã, phường. Hệ thống ghi nhận hàng nghìn lượt truy cập, trong đó phiên chất vấn có thời điểm hơn 1.300 lượt truy cập đồng thời nhưng vẫn vận hành ổn định.

Hoạt động thảo luận và chất vấn cũng tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất. HĐND thành phố dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận tại tổ và hội trường, tập trung vào các nhóm vấn đề về phát triển kinh tế, ngân sách, văn hóa - xã hội, môi trường, khoa học công nghệ và quản lý đô thị. Đặc biệt, phiên chất vấn được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến 126 xã, phường, tạo điều kiện để cơ sở theo dõi, tương tác và nâng cao hiệu quả giám sát.

Cử tri phường Tây Hồ phát biểu. Ảnh: Ngọc Tú

Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, các quyết sách được thông qua không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các cử tri 3 phường bày tỏ sự đồng tình với kết quả Kỳ họp HĐND thành phố, đồng thời đánh giá cao tinh thần đổi mới trong hoạt động giám sát, chất vấn và ban hành các nghị quyết sát thực tiễn. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự đô thị.

Nhiều ý kiến đề xuất nhân rộng các mô hình như “Sạch nhà - sạch ngõ”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Tuyến phố xanh - sạch - đẹp”, “Đổi rác tái chế lấy cây xanh”, đồng thời xây dựng lực lượng tình nguyện nòng cốt tại từng tổ dân phố để thường xuyên nhắc nhở, phát hiện và phản ánh các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, đưa tiêu chí bảo vệ môi trường vào quy ước khu dân cư và bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngọc Tú

Đối với công tác quản lý đô thị, cử tri mong muốn tiếp tục duy trì các mô hình tự quản về trật tự đô thị, vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, chấp hành nghiêm các quy định về biển quảng cáo, mái che, đổ phế thải xây dựng, đồng thời thường xuyên bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép để xây dựng cảnh quan đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề xuất đẩy mạnh xây dựng mô hình tổ dân phố số, khai thác hiệu quả các nhóm Zalo chính thức để tuyên truyền, tiếp nhận phản ánh của người dân; tăng cường kết nối giữa chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.