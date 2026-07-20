Huy động 800 người, 100 máy móc đẩy nhanh tiến độ, Liên danh Đèo Cả quyết về đích dự án gần 15.000 tỷ đồng theo mục tiêu Thủ tướng giao

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 22 km, đi qua TP.HCM và tỉnh Đồng Nai. Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, gồm hai gói thầu xây lắp XL01 và XL02.

Trong đó, gói thầu XL01 do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công đoạn qua TP.HCM - khu vực tập trung nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp như cầu cạn, cầu Long Thành, cầu sông Tắc và nền đường trên đất yếu.

Hiện trên công trường, các nhà thầu huy động hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng gần 100 máy móc, thiết bị, triển khai 34 mũi thi công đồng thời. Đến nay, hạng mục xử lý nền bằng cọc xi măng đất đạt 91%; toàn bộ cọc khoan nhồi D2000 đã hoàn thành, các hạng mục cọc còn lại đều đạt trên 95%.

Lũy kế giá trị xây lắp đạt hơn 2.612 tỷ đồng, tương đương 61,7% giá trị hợp đồng. Trên toàn tuyến, các nhà thầu duy trì thi công "3 ca, 4 kíp", tập trung đẩy nhanh kết cấu nhịp, nền đường và các hạng mục trọng điểm nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và chủ đầu tư.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành là tuyến giao thông huyết mạch kết nối trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Các nhà thầu huy động hơn 800 kỹ sư, công nhân cùng gần 100 máy móc, thiết bị, triển khai 34 mũi thi công đồng thời (Ảnh: Đèo Cả)

Theo hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 2/2027. Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu đang đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng hai tháng, đưa công trình vào khai thác từ cuối năm 2026.

Ngày 17/7, Tổng công tư Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phát động phong trào thi đua "180 ngày đêm quyết tâm hoàn thành dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành". Ông Đặng Hoài Nam, Phó Tổng Giám đốc VEC, cho biết phong trào không chỉ là đợt thi đua cao điểm mà còn thể hiện cam kết của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu trong việc hoàn thành dự án đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng.

Theo ông Nam, quá trình triển khai dự án đã phải đối mặt với nhiều thách thức như chậm bàn giao mặt bằng, thiếu hụt nguồn vật liệu, điều kiện thời tiết bất lợi và yêu cầu kỹ thuật cao. Dù vậy, các đơn vị vẫn duy trì nhịp độ thi công, đưa nhiều hạng mục quan trọng đạt kết quả tích cực. Trong giai đoạn còn lại, khối lượng công việc vẫn rất lớn, tập trung tại các hạng mục đường găng như cầu Long Thành, lao lắp dầm, hoàn thiện nền đường K98, cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Với gần 62% khối lượng gói thầu XL01 đã được hoàn thành cùng quyết tâm của chủ đầu tư và các nhà thầu, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút. Việc hoàn thành công trình vào cuối năm 2026 không chỉ góp phần giảm áp lực giao thông trên cửa ngõ phía Đông TP.HCM mà còn tạo tiền đề kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nâng cao năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.



