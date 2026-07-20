Tăng lương tối thiểu 7,8%: Tiếp sức người lao động vượt áp lực chi tiêu

Kết quả khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện mới đây đối với 2.000 công nhân tại 7 tỉnh, thành phố và gần 200 doanh nghiệp (DN) cho thấy bức tranh đời sống của người lao động vẫn còn nhiều gam màu trầm.

Kết quả, 54,3% người lao động cho biết tiền lương, thu nhập của họ vừa đủ chi tiêu cơ bản của gia đình (năm 2025 là 54,9%); 17,2% phải tằn tiện, chi tiêu kham khổ (năm 2025 là 26,3%); 20,6% không đủ sống, phải làm thêm giờ (năm 2025 là 7,9%); 7,9% cơ bản dư dả, có tích lũy (năm 2025 là 10,9%).

Đáng chú ý, nhiều trường hợp người lao động phải vay mượn để chi trả cho các nhu cầu phát sinh đột xuất. Theo kết quả khảo sát, tiền lương cũng là một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quyết định lập gia đình của người lao động.

Xuất phát từ thực tế này, tại phiên họp mới đây, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2027 với mức tăng 7,8%, tương ứng tăng từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng. Dự kiến sau điều chỉnh, lương tối thiểu tại vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng/tháng lên 5,7 triệu đồng/tháng (tăng thêm 390.000 đồng); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng/tháng lên 5,08 triệu đồng/tháng (tăng thêm 350.000 đồng); vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng/tháng lên 4,45 triệu đồng/tháng (tăng thêm 310.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng/tháng lên 4,04 triệu đồng/tháng (tăng thêm 340.000 đồng).

Một điểm đáng chú ý trong phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong năm 2027, đã được Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất để trình Chính phủ là đề xuất mức tăng của vùng IV cao hơn vùng III.

Lý giải thêm, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia, cho biết mức tăng cao hơn ở vùng III xuất phát từ mong muốn cải thiện điều kiện sống của những người lao động đang làm việc tại các địa bàn này. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo điều kiện cho DN ở những khu vực này tiếp tục phát triển hơn.

Đánh giá về phương án tăng lương tối thiểu, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương quốc gia cho rằng mức điều chỉnh 7,8% là kết quả của sự hài hòa lợi ích giữa người lao động và DN. Mức tăng này vừa góp phần cải thiện đời sống của người lao động, vừa chia sẻ với cộng đồng DN trong bối cảnh vẫn cần duy trì đà phục hồi sản xuất, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số.

Đối với nhiều công nhân, việc tăng lương tối thiểu không chỉ mang ý nghĩa tăng thêm vài trăm nghìn đồng mỗi tháng mà còn là sự tiếp thêm niềm tin về khả năng ổn định cuộc sống. Vợ chồng anh Bùi Quang Hiếu (quê ở Lào Cai) đi làm công nhân tại Khu công nghiệp Bình Xuyên (Phú Thọ) với tổng thu nhập 20 triệu đồng/tháng, chia sẻ, với mức thu nhập này trừ chi phí ăn, ở, hai vợ chồng dành dụm được từ 5-7 triệu đồng/tháng. Anh Hiếu dự định khi tiết kiệm được một chút mới nghĩ đến việc sinh con vì vậy khi biết lương tối thiểu vùng có thể được điều chỉnh tăng từ năm 2027, anh cảm thấy rất vui và hy vọng DN sẽ sớm điều chỉnh tiền lương theo quy định.

Cùng chung niềm vui, chị Nguyễn Thị Thảo, mới tốt nghiệp đại học đang làm việc tại Hà Nội, cho biết mức lương khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng khiến cuộc sống ở thành phố khá chật vật. Sau khi thanh toán tiền thuê phòng, điện nước, đi lại và ăn uống thì gần như không còn khoản nào tích lũy.

"Khi nghe tin có thể tăng lương tối thiểu vùng, tôi thực sự rất vui. Người mới đi làm thường chưa có nhiều kinh nghiệm nên thu nhập còn thấp. Nếu mức lương được cải thiện sẽ giúp chúng tôi yên tâm gắn bó với công việc, có thêm điều kiện học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và từng bước ổn định cuộc sống"- chị Thảo chia sẻ.