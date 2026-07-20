Hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố nghỉ việc

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Cách xác định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư

Theo Bộ Nội vụ, sau khi ban hành Công văn số 7031/BNV-TCBC ngày 7/7/2026, một số địa phương đã có đề nghị làm rõ cách xác định đối tượng được hưởng chính sách. Vì vậy, Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bộ Nội vụ cho biết, khoản 1 Điều 14 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP (về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố), quy định người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư Chi bộ và Trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Đối với các thôn, tổ dân phố thực hiện phương án sắp xếp thành một thôn, tổ dân phố mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền, số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư được xác định trên cơ sở số chênh lệch giữa tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có mặt tại thời điểm sắp xếp so với số lượng người hoạt động không chuyên trách được bố trí ở thôn, tổ dân phố theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương căn cứ phương án bố trí nhân sự của từng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp để xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc, bảo đảm số người được giải quyết nghỉ việc theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP (về chính sách tinh giản biên chế) không vượt quá số người hoạt động không chuyên trách được xác định là dôi dư của thôn, tổ dân phố đó.

Địa phương chủ động bố trí kinh phí đối với trường hợp không thuộc diện hưởng chính sách

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7031/BNV-TCBC.

Theo đó, địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi cho các đối tượng liên quan.

Hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/7

Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn để khẩn trương giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thẩm quyền quản lý.

Đồng thời, các địa phương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nội vụ trước ngày 30/7/2026 để Bộ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, ngày 7/7/2026, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 7031/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc đối tượng chịu tác động trực tiếp của việc sắp xếp, tổ chức lại, các địa phương thực hiện giải quyết chính sách theo quy định của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Đối với các trường hợp nghỉ việc do địa phương chủ động cơ cấu, kiện toàn đội ngũ nhưng không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách để chủ động ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương theo thẩm quyền.

Việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc nhằm bảo đảm quyền lợi của những người bị ảnh hưởng trực tiếp trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương triển khai đồng bộ các quy định mới về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.