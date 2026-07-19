Trung tâm thương mại hơn 30 năm chưa hoàn thành: Thu hồi đất trước quyết định giao đất

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra Dự án Khu Trung tâm Thương mại Bạc Liêu (phường Bạc Liêu, Cà Mau). Dự án rộng hơn 40.200 m2, tổng mức đầu tư ban đầu hơn 21 tỷ đồng, khởi công từ năm 1995. Dự kiến ban đầu, dự án hoàn thành năm 2000, nhưng tới nay vẫn dở dang.

Thanh tra chỉ rõ, việc tỉnh thu hồi đất, giao mặt bằng dự án cho chủ đầu tư trước khi có quyết định giao đất của Thủ tướng là vượt thẩm quyền. Cụ thể, năm 1995, khi chưa có quyết định giao đất của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Minh Hải (cũ) đã ký quyết định thu hồi đất, giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án trung tâm thương mại thị xã Bạc Liêu. Trong khi, đến năm 1998, Thủ tướng mới ban hành quyết định giao đất.

Dự án Khu trung tâm thương mại Bạc Liêu vẫn chưa thành hình sau 30 năm khởi công. Ảnh: CTV.

Không dừng ở đó, nhiều quyết định giải tỏa, thu hồi đất cho dự án trên do lãnh đạo tỉnh Minh Hải (cũ) và tỉnh Bạc Liêu (cũ) ban hành, cũng được thanh tra xác định không đúng thẩm quyền.

Về lựa chọn các nhà thầu, thanh tra xác định, tháng 8/1996, trên cơ sở đề xuất của UBND thị xã Bạc Liêu (cũ), Sở Kế hoạch - Đầu tư cùng lãnh đạo UBND tỉnh Minh Hải (cũ) thống nhất cho Công ty Thái Dương thi công dự án theo hình thức chỉ định thầu, không tổ chức đấu thầu cũng trái quy định.

Tới nay, các hạng mục thi công dở dang của dự án chưa được quyết toán, không có hồ sơ quản lý chất lượng.

Qua thanh tra, dự án ngưng hoạt động từ năm 2009, đến nay đã 17 năm, nhưng chưa hoàn thành do vướng mặt bằng, làm mất mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, Công ty Thái Dương không chuyển kinh phí cho Ban Quản lý dự án trung tâm thương mại thị xã Bạc Liêu thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp không còn năng lực tài chính để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cho rằng, dự án đã trên 30 năm (từ năm 1995), chưa có chứng cứ tham nhũng. Các tổ chức vi phạm hiện nay đã không còn tồn tại (Hội đồng thẩm tra dự án đầu tư tỉnh Minh Hải, UBND tỉnh Minh Hải) và các cá nhân vi phạm hiện nay đa số đã qua đời.

Vì vậy, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức không còn tồn tại và các cá nhân đã qua đời, già yếu, bệnh nặng mất hoàn toàn năng lực nhận thức để xảy ra sai phạm.

Để tháo gỡ dự án tồn đọng, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo UBND phường Bạc Liêu khẩn trương làm việc với Công ty Thái Dương, rà soát các thủ tục cần thiết để thanh lý hợp đồng, làm cơ sở kết thúc dự án.

Đối với quyết định thu hồi đất sai thẩm quyền, theo Thanh tra tỉnh Cà Mau, do các quyết định thu hồi đất sai thẩm quyền nhưng không ảnh hưởng đến đơn giá diện tích thu hồi đất, đồng thời các con dấu cũ đã không còn, địa giới hành chính đã thay đổi nên không thể điều chỉnh.

Do đó, thanh tra kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương không hủy bỏ các quyết định thu hồi đất sai thẩm quyền; kiến nghị TAND tối cao, Viện KSND tối cao không xem xét thụ lý các vụ án có liên quan đến quyết định thu hồi đất sai thẩm quyền như trường hợp nêu trên.