Ai cũng nghĩ là Phú Quốc, đây mới là thành phố biển lọt top "hot" thứ 2 châu Á mùa hè 2026

Thành phố biển đứng thứ 2 trong danh sách điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất châu Á

Khi nhắc đến kỳ nghỉ biển mùa hè, Phú Quốc thường là một trong những cái tên đầu tiên được nhiều du khách nghĩ tới. Tuy nhiên, trong danh sách "Những điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất châu Á năm 2026" do Lonely Planet công bố, vị trí thứ hai lại thuộc về Đà Nẵng.

Thành phố biển miền Trung chỉ đứng sau Busan của Hàn Quốc và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực.

Đà Nẵng - Thành phố biển miền Trung chỉ đứng sau Busan của Hàn Quốc và vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác trong khu vực. (Ảnh: Traveloka)

Theo Lonely Planet, Đà Nẵng phù hợp với những du khách yêu thích hoạt động ngoài trời. Du khách có thể bắt đầu ngày mới tại biển Mỹ Khê hoặc Non Nước, sau đó khám phá Ngũ Hành Sơn, bán đảo Sơn Trà, các cây cầu bắc qua sông Hàn hay những điểm đến mang dấu ấn văn hóa Chăm.

Chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể trải nghiệm biển, núi, ẩm thực đường phố và nhiều hoạt động giải trí. Đây là điểm giúp Đà Nẵng khác với nhiều thành phố biển chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng.

Không chỉ được truyền thông quốc tế đánh giá cao, Đà Nẵng còn nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong mùa hè 2026.

Đà Nẵng còn nằm trong nhóm điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trong mùa hè 2026. (Ảnh: Hoàng Phú An)

Theo dữ liệu từ Traveloka, Đà Nẵng và Phú Quốc là hai điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này. Sự quan tâm không chỉ tập trung ở trung tâm thành phố mà còn lan sang các khu vực lân cận.

Trong tháng 4 và 5/2026, lượng tìm kiếm chỗ ở tại Ngũ Hành Sơn tăng 76% so với giai đoạn tháng 1 và 2. Phố cổ Hội An ghi nhận mức tăng 52%, còn bán đảo Sơn Trà tăng 45%.

Những con số này cho thấy nhiều du khách đang lựa chọn kéo dài kỳ nghỉ, kết hợp khám phá các vùng lân cận thay vì chỉ ở trung tâm và tham quan trong ngày.

Điều gì giúp Đà Nẵng giữ sức nóng trong mùa hè 2026?

Một trong những lý do quan trọng là chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật và giải trí diễn ra nối tiếp trong suốt mùa hè.

Nổi bật nhất là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, sự kiện thường niên được đông đảo du khách chờ đợi. Những màn trình diễn trên sông Hàn tạo điểm nhấn về đêm và góp phần kéo dài thời gian lưu trú.

Đà Nẵng phù hợp với những du khách yêu thích hoạt động ngoài trời. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Bên cạnh đó, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7. Tiếp đó là Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản từ ngày 9 đến 12/7 với các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực.

Các sự kiện nối tiếp giúp Đà Nẵng không chỉ là điểm nghỉ biển mà còn trở thành nơi để du khách trải nghiệm lễ hội và đời sống đô thị sôi động.

Một lợi thế khác là khả năng kết nối nhiều điểm đến trong cùng chuyến đi. Từ trung tâm Đà Nẵng, du khách có thể ghé Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, làng bích họa Tam Thanh hoặc tiếp tục về phía Nam đến đảo Lý Sơn.

Từ trung tâm Đà Nẵng, du khách có thể ghé Hội An, rừng dừa Bảy Mẫu, làng bích họa Tam Thanh hoặc tiếp tục về phía Nam đến đảo Lý Sơn. (Ảnh: Lily's Travel Agency)

Theo hướng Bắc, hành trình có thể nối qua đèo Hải Vân, Huế và Quảng Trị. Nhờ vị trí thuận lợi, Đà Nẵng vừa là điểm nghỉ dưỡng, vừa là điểm trung chuyển cho chuyến đi dài ngày dọc miền Trung.

Xu hướng tự lái ô tô đến Đà Nẵng cũng rõ rệt hơn khi giá vé máy bay vào cao điểm tăng cao. Với gia đình hoặc nhóm đông người, đi đường bộ giúp chủ động thời gian và dễ dàng ghé thêm các điểm đến trên đường.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc marketing BestPrice, nhu cầu tìm kiếm và đặt dịch vụ tăng rõ từ cuối tháng 6 đến hết tháng 7, tập trung ở các điểm đến biển, kỳ nghỉ gia đình và tour ngắn ngày.

Nhờ vị trí thuận lợi, Đà Nẵng vừa là điểm nghỉ dưỡng, vừa là điểm trung chuyển cho chuyến đi dài ngày dọc miền Trung. (Ảnh: Cục Thể dục thể thao)

Du khách được khuyến nghị đặt dịch vụ trước khoảng 3-4 tuần, nhất là khi đi theo đoàn đông hoặc chọn khách sạn cao cấp. Việc linh hoạt ngày đi, tránh cuối tuần và kiểm tra kỹ thông tin người bán cũng giúp hạn chế chi phí phát sinh.

Phú Quốc và Đà Nẵng đều dẫn đầu về lượng tìm kiếm lưu trú tại Việt Nam. Tuy nhiên, vị trí thứ hai trong danh sách điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất châu Á năm 2026 của Lonely Planet thuộc về thành phố biển miền Trung.

Với bãi biển trải dài, chuỗi sự kiện lớn và khả năng kết nối nhiều điểm đến, Đà Nẵng đang cho thấy sức hút không chỉ đến từ cảnh đẹp mà còn từ sự đa dạng trong trải nghiệm.



