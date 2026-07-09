Lãnh đạo IHG: "Việt Nam hội tụ đầy đủ những tinh hoa kiến tạo từ thiên nhiên để vươn mình trở thành một trong những tọa độ du lịch danh giá nhất"

Six Senses Ninh Van Bay

IHG Hotels & Resorts (IHG), một trong những tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, tiếp tục khẳng định Việt Nam là thị trường tăng trưởng đầy tiềm năng cho các phân khúc Luxury & Lifestyle (Sang trọng & Phong cách sống), và sẽ tiếp tục mở rộng vị thế dẫn đầu trong phân khúc khách sạn hạng sang tại thị trường này trong những năm tới.

Đặt viên gạch đầu tiên tại Việt Nam với InterContinental Hanoi Westlake từ năm 2007, tới nay IHG đã nhanh chóng thiết lập được chỗ đứng dẫn dắt thị trường khách sạn hạng sang cùng danh mục đầu tư phát triển vượt bậc. Tính đến nay, IHG vận hành 15 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 5 thương hiệu Luxury and Lifestyle, bao gồm: Six Senses, Regent, InterContinental, Vignette Collection và Hotel Indigo.

Ông Tom Rowntree, Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu tại IHG Hotels & Resorts khẳng định IHG sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu tại đây, đồng thời cam kết đồng hành và hỗ trợ mạnh mẽ cho ngành du lịch xa xỉ tại Việt Nam - một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á.

Ông Tom Rowntree, Phó Chủ tịch mảng Thương hiệu cao cấp toàn cầu tại IHG Hotels & Resorts

Ông cho biết: "Việt Nam hội tụ đầy đủ những tinh hoa kiến tạo từ thiên nhiên để vươn mình trở thành một trong những tọa độ du lịch danh giá nhất trên bản đồ toàn cầu. Với những bờ biển hoang sơ, mỹ lệ như Nha Trang, những kiệt tác tạo hóa tại Vịnh Hạ Long, được nâng tầm bởi bề dày di sản, tinh hoa ẩm thực cùng sự hiếu khách của con người nơi đây, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững, truyền cảm hứng để du khách mong muốn trở lại nhiều lần”.

IHG Hotels & Resorts hiện là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường Việt Nam về phân khúc khách sạn hạng sang khi sở hữu danh mục các thương hiệu lớn gồm các khách sạn và khu nghỉ dưỡng ấn tượng, từng đạt nhiều giải thưởng uy tín trên cả nước. "Khu nghỉ dưỡng xây mới đầu tiên của thương hiệu Regent đã được khai trương tại Phú Quốc, và chúng tôi cũng đã ra mắt InterContinental Halong Bay Resort, khu nghỉ dưỡng sang trọng quy mô quốc tế đầu tiên tại Vịnh Hạ Long vào năm 2025. Hướng về tương lai, trong vòng 5 năm tới, đà tăng trưởng này sẽ còn tăng tốc mạnh mẽ hơn nữa khi IHG sẽ lần đầu tiên ra mắt InterContinental Thanh Xuan Valley Resort, InterContinental Sapa và khu nghỉ dưỡng thứ hai mang thương hiệu Regent tại Hồ Tràm”.

Phân khúc du lịch cao cấp toàn cầu tiếp tục cho thấy sức tăng trưởng vượt bậc, với các dự báo cho thấy tỷ lệ tăng trưởng hàng năm đạt gần 8% và ước tính sẽ chạm mốc 3,52 tỷ USD vào năm 2035, theo Market Research Future. Tâm điểm dịch chuyển của ngành du lịch cao cấp đang ngày càng tăng tốc về phương Đông, đưa Châu Á – Thái Bình Dương trở thành một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất ngành.

Thị trường du lịch cao cấp tại khu vực này được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm lên tới 9,9% từ nay đến năm 2033. Tốc độ này vượt xa mức trung bình toàn cầu, định vị nơi đây là một trong những vùng đất tăng trưởng có sức hút mạnh mẽ nhất trên thế giới, theo Grand View Research. Động lực thúc đẩy phần lớn lại đến từ chính nội tại khu vực, với 91% mức tăng trưởng thị trường được dự báo thuộc về nguồn khách Châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Rowntree nhấn mạnh rằng Châu Á – Thái Bình Dương hiện đang nắm giữ tới 30% tổng tài sản toàn cầu, theo Worldmetrics. Đặc biệt, trong năm 2025, số lượng người có tài sản ròng cao (HNWI) tại đây đã tăng trưởng hơn 10%, biến khu vực này trở thành khối thị trường có tốc độ tích lũy tài sản nhanh nhất thế giới.

“Thế hệ du khách thượng lưu đang định hình thị trường du lịch hạng sang mạnh mẽ hơn bao giờ hết, họ đặt ưu tiên hàng đầu vào các trải nghiệm mang đậm tính cá nhân hóa, bản sắc văn hóa bản địa và mang tính độc bản không thể sao chép”, ông Rowntree nói. “Đáng chú ý, sự gia tăng liên tục của xu hướng du lịch đa thế hệ đang có tác động khổng lồ đến thị trường du lịch cao cấp, khi quyết định chuyến đi được định hình bởi sự đồng thuận tập thể giữa các nhóm tuổi khác nhau. Ví dụ, vào năm 2025, đây là lần đầu tiên trong lịch sử chứng kiến bảy thế hệ trong một gia đình cùng đi du lịch với nhau, với sự xuất hiện của Thế hệ Beta. Điều này đồng nghĩa với việc các gia đình ngày càng yêu cầu những điểm đến và khách sạn vừa đem lại sự gắn kết, vừa có tính tùy biến cao.”

Ông Rowntree nhận định rằng sự giao thoa giữa kỳ vọng ngày càng cao của du khách, sự gia tăng tài sản trong khu vực và danh mục thương hiệu Luxury & Lifestyle đang mở rộng của IHG chính là một trong những cơ hội tăng trưởng có ý nghĩa nhất cho ngành khách sạn hạng sang tại đây.

Ông cho biết thêm: “Danh mục thương hiệu của IHG được thiết lập một cách có chủ đích nhằm tạo nên sự khác biệt vượt trội, đáp ứng những định nghĩa ngày một khắt khe về sự xa xỉ đương đại, từ các trải nghiệm siêu cá nhân hóa, độc bản, tinh tế bậc nhất, cho đến những hành trình chú trọng trải nghiệm du lịch gắn kết văn hóa bản địa”.

Regent Phu Quoc

Chính những cam kết mạnh mẽ về đổi mới sáng tạo, sự xa xỉ có mục đích cùng trải nghiệm lưu trú độc bản là nền tảng vững chắc cho sự phát triển không ngừng của IHG tại Việt Nam, thị trường mà tập đoàn nhận thấy tiềm năng dài hạn vượt trội nhằm kiến tạo chương mới cho nền du lịch cao cấp.

“Đà tăng trưởng này không hề có dấu hiệu hạ nhiệt”, ông Rowntree khẳng định. “Hiện nay, phân khúc Luxury & Lifestyle đã chiếm tới 34% tổng số khách sạn đang vận hành của IHG tại Đông Á và Thái Bình Dương, đồng thời chiếm gần một nửa của danh mục dự án đang phát triển của chúng tôi”.

Vượt qua các thách thức kinh tế vĩ mô, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới khi chào đón 21,2 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2025 với hơn 10,6 triệu lượt khách chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. IHG cam kết kiến tạo thế hệ khách sạn hạng sang tiếp theo tại Việt nam, tiếp tục củng cố vững chắc vị thế là một trong những tập đoàn khách sạn cao cấp dẫn đầu quốc gia.