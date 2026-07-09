Cần lập tổ công tác đặc biệt gỡ vướng điều kiện kinh doanh

Ý kiến được nêu tại Hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp” do Báo Nhân Dân và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức hôm nay (8/7).

Điểm nghẽn nằm ở khâu thực thi

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI - khẳng định, để đạt được tăng trưởng hai con số, không thể chỉ trông chờ vào những động lực cũ. “Con đường ngắn nhất để đi tới tăng trưởng hai con số không phải đường tắt. Đó là con đường khơi thông các nguồn lực đang bị nghẽn; giải phóng sức sản xuất; tạo niềm tin cho doanh nghiệp; và biến khu vực kinh tế tư nhân thành động lực phát triển mạnh mẽ, bền vững của nền kinh tế”, ông Hùng nhấn mạnh.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI.

Sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 68, theo Chủ tịch VCCI, khu vực doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều chuyển động tích cực. Tuy nhiên, cần nhìn nhận thẳng thắn, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở chủ trương mà còn ở khâu thực thi. Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn từ thủ tục hành chính , điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, các quy định chồng chéo, thiếu ổn định và thiếu khả năng dự báo.

Theo ông Hồ Sỹ Hùng, dư địa tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới chính là cải cách thể chế. “Chỉ khi đặt mình vào vị trí của người phải tuân thủ, chúng ta mới thấy hết các điểm nghẽn đang làm chậm dòng chảy của đầu tư, sản xuất và kinh doanh”, Chủ tịch VCCI nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo VCCI cũng cho rằng, tăng trưởng hai con số đòi hỏi phải đặt doanh nghiệp vào trung tâm của chiến lược phát triển . Không có một cộng đồng doanh nghiệp mạnh, khó có thể có một nền kinh tế mạnh.

Điều kiện kinh doanh đã cắt giảm

Hiện có tình trạng thiếu thống nhất trong cách hiểu và thực hiện pháp luật giữa các địa phương, hoặc sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản quy phạm pháp luật. Một vấn đề khác cần được quan tâm, là việc một số điều kiện kinh doanh được chuyển hóa thành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với yêu cầu quá phức tạp.

Từ thực tế trên, ông Phan Đức Hiếu - Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội - cho rằng, cải cách thể chế là một quá trình liên tục, phải bám sát sự vận động của kinh tế - xã hội, chứ không phải “làm một lần là xong”. Ông Hiếu phân tích, khó khăn hiện nay nằm ở hai điểm. Đầu tiên là khoảng cách từ việc thiết kế chính sách đến hành động thực tế; tiếp đó là thực thi trên thực tế. Cùng một văn bản luật nhưng có sở, ngành, địa phương thực hiện được, trong khi nơi khác lại gặp khó khăn, vướng mắc.

Các chuyên gia, đại diện hiệp hội doanh nghiệp thảo luận tại hội thảo.

Để giải quyết tình trạng này, theo ông Hiếu, thời gian tới nên nghiên cứu hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật . Về văn bản hướng dẫn, hiện tại mỗi nghị định hướng dẫn một luật nên dễ trùng lặp. Thay vào đó, đối với cùng một vấn đề, Chính phủ nên ban hành một nghị định duy nhất hướng dẫn nhiều luật.

Đáng chú ý, ông Hiếu đề nghị xây dựng cơ chế rõ ràng để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi. “Khi vướng mắc xảy ra, doanh nghiệp không biết phải ‘kêu’ ai, trong khi cơ chế lắng nghe và giải quyết chưa hiệu quả”, ông Hiếu nêu thực tế.

Ông Hiếu đề xuất thành lập một tổ công tác đặc biệt có địa chỉ cụ thể, gồm các chuyên gia ở địa phương hoặc Trung ương. Tổ này không chỉ có nhiệm vụ ghi nhận mà phải có thẩm quyền lắng nghe và xử lý trực tiếp các vướng mắc về thủ tục cho doanh nghiệp và người dân. Qua đó, người dân biết rõ ai đang xử lý và xử lý như thế nào, giúp cán bộ thực thi cũng yên tâm hơn