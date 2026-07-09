Hà Nội sắp vận hành bến xe khách đầu tiên có tầng hầm, vốn đầu tư gần 120 tỷ đồng

Cận cảnh dự án Bến xe khách Yên Sở sắp đi vào vận hành. Ảnh: VTC News

Đây là dự án Bến xe khách Yên Sở, có tầng hầm 5.000 m2. Bến xe này có công suất thiết kế từ 800 – 1000 lượt xe/ngày, giúp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân ở khu vực phía nam của Thủ đô.

Dự án bến xe khách Yên Sở được khởi công vào quý II/2025, với diện tích xây dựng là 3.445 m2, tổng diện tích sàn 14.534 m2 và chiều cao công trình là 19,2 m.

Sau hơn một năm thi công, dự án bên xe này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, và sẵn sàng đưa vào khai thác trong thời gian tới. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các bến xe liên tỉnh hiện hữu, nhất là Giáp Bát và Nước Ngầm, nơi những đầu mối vận tải thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Bến xe gần 120 tỷ đồng có gì đặc biệt?

Phối cảnh bến xe khách Yên Sở. Ảnh: ĐVTK

Bến xe khách Yên Sở có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà đầu tư chiếm khoảng 1/4, còn lại là vốn vay và huy động. Thời hạn thuê đất là kéo dài đến hết năm 2066. Chủ đầu tư dự án là CTCP Bến xe Thanh Trì. Đơn vị này đã được UBND TP Hà Nội cho thuê hơn 27.500 m2 đất ở khu vực Yên Sở kể từ đầu năm 2025 để triển khai dự án.

Dự án được xây dựng trên khu đất nằm dọc tuyến Vành đai 3, một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô. Đáng chú ý, vị trí dự án cách bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và cách bến xe Giáp Bát khoảng 5km, từ đó thuận lợi cho việc kết nối và phân luồng các tuyến vận tải liên tỉnh.

Điểm nhấn của dự án bến xe khách Yên Sở là tòa nhà trung tâm cao 19,2 m, bao gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm, được thiết kế theo hướng hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác vận tải hành khách quy mô lớn.

Trong đó, tầng hầm của bến xe rộng khoảng 5.000 m2 được bố trí làm khu vực đỗ xe, nhằm tăng khả năng phục vụ và giảm áp lực giao thông xung quanh bến. Trên thực tế, đây cũng là hạng mục lần đầu xuất hiện tại một bến xe khách của Hà Nội.

Khu nhà trung tâm của bến xe có thiết kế hình tròn, với diện tích khoảng 2.000 m2. Cụ thể, tầng một được sử dụng cho khu vực bán vé, đón tiếp hành khách và các không gian dịch vụ. Tầng hai được bố trí khu ẩm thực và các tiện ích phục vụ người dân.

Ngoài ra, trên mái của các khối nhà phụ được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời.

Dự án bến xe khách Yên Sở đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi đi vào vận hành. Ảnh: VTC News

Theo ghi nhận của VTC News, tại công trường những ngày đầu tháng 7/2026, nhiều hạng mục của dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo đó, mặt ngoài công trình đã được lắp đặt hệ thống kính cường lực trên nhiều khu vực, từ đó tạo diện mạo hiện đại cho toàn bộ dự án.

Bên cạnh đó, tính đến nay, phần mái của tòa nhà trung tâm đã hoàn thành lắp đặt. Các công nhân đang tập trung hoàn thiện những công đoạn cuối cùng bên trong tòa nhà.

Bên ngoài công trình tòa nhà trung tâm, các đơn vị thi công cũng đang triển khai san nền, thảm nhựa, đổ bê tông các tuyến đường nội bộ và trồng cây xanh để hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan của bến xe.

Theo kế hoạch đề ra trước đó, bến xe khách Yên Sở sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý II/2026. Sau khi đi vào vận hành, đây sẽ là bến xe khách thứ 7 của Hà Nội, đồng thời là một trong những bến xe hiện đại trên cả nước. Bến xe này sẽ tiếp nhận một phần các tuyến vận tải liên tỉnh hiện đang hoạt động tại bến xe Giáp Bát, nhất là các tuyến đi các tỉnh phía Nam.

Theo quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Yên Sở sẽ là bến xe khách liên tỉnh trung hạn, giữ vai trò hỗ trợ, giảm tải cho các bến Giáp Bát, Nước Ngầm và Gia Lâm.