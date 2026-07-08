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Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế

Thuế TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách 722 lượt người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 3.400 tỷ đồng.

Theo Thông báo số 5701/TB-CTH ngày 30/6/2026, Thuế TP. Cần Thơ thực hiện công khai thông tin 722 lượt người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến thời điểm ngày 31/5/2026.

Tổng số tiền nợ của các trường hợp trong danh sách được công khai là 3.403.952.834.871 đồng, tương đương hơn 3.403 tỷ đồng.

Theo Thuế TP. Cần Thơ, lý do công khai là các trường hợp trên vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, bên cạnh việc triển khai đồng bộ công tác quản lý thuế, Thuế TP. Cần Thơ cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, tập trung thu hồi các khoản nợ có khả năng thu nhằm đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu hồi nợ được giao.

Đồng thời, Thuế TP. Cần Thơ sẽ phân công cụ thể đến từng công chức, bộ phận quản lý trực tiếp người nộp thuế, gắn trách nhiệm và thi đua khen thưởng đến từng công chức nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tiền thuế nợ và rà soát, làm sạch dữ liệu.

Cơ quan thuế cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai để kịp thời đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ, tránh phát sinh nợ mới; tập trung rà soát, phát hiện và xử lý dứt điểm các khoản nợ sai, nợ ảo ngay trong tháng để phản ánh chính xác nghĩa vụ của người nộp thuế.

Sau đây là danh sách cụ thể 722 lượt người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước vừa được Thuế TP. Cần Thơ công khai như sau:

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 1.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 2.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 3.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 4.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 5.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 6.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 7.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 8.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 9.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 10.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 11.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 12.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 13.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 14.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 15.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 16.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 17.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 18.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 19.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 20.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 21.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 22.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 23.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 24.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 25.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 26.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 27.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 28.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 29.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 30.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 31.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 32.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 33.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 34.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 35.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 36.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 37.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 38.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 39.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 40.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 41.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 42.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 43.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 44.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 45.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 46.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 47.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 48.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 49.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 50.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 51.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 52.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 53.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 54.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 55.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 56.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 57.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 58.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 59.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 60.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 61.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 62.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 63.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 64.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 65.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 66.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 67.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 68.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 69.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 70.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 71.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 72.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 73.

Cơ quan thuế công khai danh sách 722 người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ về thuế- Ảnh 74.

Cục Thuế gửi thông báo đến người nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế đất

Khánh Huy

An ninh tiền tệ

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