Từ 1/7, 5 thay đổi lớn đã diễn ra mà tất cả người dần cần nắm rõ

Ảnh minh họa

Thực hiện Kế hoạch số 55 ngày 05/02/2026 của Công an thành phố Hà Nội về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 và Công văn số 06/CV-HĐ ngày 12/6/2026 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, CATP giới thiệu tới Nhân dân và các đơn vị trong CATP tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, gồm:

- Luật Dẫn độ ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-dan-do-1768902305?tab=fulltext )﻿

- Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-chuyen-giao-nguoi-dang-chap-hanh-an-phat-tu-1768902429?tab=fulltext ﻿ ﻿ );

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-ly-lich-tu-phap-1768902546?tab=fulltext );

- Luật An ninh mạng ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-an-ninh-mang-1768902649?tab=fulltext );

- Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-bao-ve-bi-mat-nha-nuoc-1768902743?tab=fulltext ﻿);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-10-luat-co-lien-quan-den-an-ninh-trat-tu-1768902837?tab=fulltext ﻿);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp ( ﻿https://vanban.bocongan.gov.vn/co-so-du-lieu-van-ban/luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-cong-nghiep-quoc-phong-an-ninh-va-dong-vien-cong-nghiep-1768903102?tab=fulltext ﻿).