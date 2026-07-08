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Hà Nội sẽ phục vụ tại nhà cho người trên 80 tuổi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai việc chi trả tại nhà theo quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội vừa có buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội nhằm thống nhất quy trình phối hợp liên ngành, bảo đảm việc giải quyết thủ tục hành chính và chi trả chế độ được thực hiện thông suốt, kịp thời, đúng quy định và thuận lợi nhất cho người dân.

Buổi làm việc nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tại nơi cư trú đối với trường hợp không đủ điều kiện thực hiện chứng thực chữ ký.

Tại cuộc họp, ba bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng.

Cụ bà bị đột quỵ, 5 năm bị chậm trợ cấp BHXH. Ảnh: Viên Nguyễn

Trong đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chủ trì phối hợp với tổ chức dịch vụ chi trả (Bưu điện) rà soát, lập danh sách các trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chưa hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; xây dựng hệ thống biểu mẫu thống nhất trên toàn Thành phố; chuyển danh sách đến UBND các xã, phường để rà soát, phân loại người hưởng theo từng nhóm đối tượng và gửi đồng thời đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để phối hợp triển khai.

Đối với các trường hợp người hưởng còn đủ điều kiện thực hiện ủy quyền, UBND cấp xã xác nhận theo danh sách để Bảo hiểm xã hội tiếp tục tổ chức chi trả theo quy định. Đối với người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc gặp khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, Bưu điện sẽ hướng dẫn người trực tiếp chăm sóc lập hồ sơ đề nghị, UBND cấp xã xác nhận và Bảo hiểm xã hội tiếp nhận, giải quyết việc chi trả theo đúng quy định của pháp luật.

Với vai trò là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội sẽ huy động toàn bộ hệ thống Chi nhánh, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số và các Tổ Hành chính công xung kích phối hợp với UBND các xã, phường, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện triển khai hỗ trợ trực tiếp tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người có công, người yếu thế, người khuyết tật và các trường hợp gặp khó khăn trong đi lại.

Đối với những trường hợp phát sinh ngoài danh sách rà soát ban đầu nhưng có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính, UBND cấp xã sẽ chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội để rà soát, thống nhất bổ sung. Các bên cũng thống nhất duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên hằng tháng; Bảo hiểm xã hội cập nhật dữ liệu hằng ngày; trong quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc sẽ kịp thời trao đổi, thống nhất giải quyết, bảo đảm không làm gián đoạn việc thực hiện quyền lợi của người dân.

Đặc biệt, đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nơi cư trú, các cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai việc chi trả tại nhà theo quy định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi và các đối tượng yếu thế tiếp cận chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tới tất cả người dân đang nhận lương hưu

Theo Trần Hoàng

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