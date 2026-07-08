Ông Nguyễn Văn Được: TP.HCM chuẩn bị khởi công tiếp loạt dự án khoảng 10 tỷ USD

Phát biểu tại Hội nghị BCH Đảng bộ UBND TP.HCM mở rộng - đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối sáng 8/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM , cho biết Thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án trọng điểm, bao gồm đường sắt, đường bộ, cảng biển, các công trình hạ tầng kinh tế xã hội... Đây là những công trình sẽ đóng góp cho tăng trưởng của TP.HCM.

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã tổ chức 2 đợt khởi công quy mô lớn, với tổng vốn thực hiện hơn 20 tỷ USD. Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đợt khởi công lớn dịp 2/9, với nhóm công trình trọng điểm, có tổng vốn ước khoảng 10 tỷ USD nữa.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được.

Phần lớn các dự án khởi công tại TP.HCM từ đầu năm đến nay được triển khai bằng nguồn vốn tư nhân. Trong giai đoạn tới, khu vực tư nhân vẫn sẽ là nguồn lực chủ đạo, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển của Thành phố, trong khi vốn đầu tư công chủ yếu đóng vai trò dẫn dắt và tạo động lực.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM cần khoảng 3,2 triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, ngân sách Thành phố chỉ tự cân đối được khoảng 1 - 1,2 triệu tỷ đồng, do đó khoảng 2 triệu tỷ đồng Thành phố sẽ phải huy động từ các nguồn lực bên ngoài, trong đó nguồn lực tư nhân đóng vai trò quan trọng.

Cuộc họp ngày 8/7 có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu ngành. Các doanh nghiệp đã cùng TP.HCM cam kết thực hiện mục tiêu tăng trưởng với những nội dung cụ thể theo từng ngành, lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Được yêu cầu các doanh nghiệp đang đầu tư dự án trọng điểm, các doanh nghiệp đầu ngành có kế hoạch rõ ràng, cụ thể hoàn thiện nhiệm vụ đã cam kết theo từng mốc thời gian, tiến tới hoàn thành mục tiêu.

“Thành phố kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành chặt chẽ, để cùng hoàn thành các mục tiêu kinh tế chung của Thành phố.

Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp cũng phải đồng hành cùng Thành phố bằng cam kết đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình; cùng góp phần cho phát triển kinh tế của Thành phố và cả nước. Thành phố thắng lợi thì doanh nghiệp cũng tăng trưởng, cùng thắng lợi ”, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định.

1% tăng trưởng của TP.HCM rất ý nghĩa với quốc gia

Nửa đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế của TP.HCM đạt 8,55%, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, so với mục tiêu 10,2% mà UBND TP.HCM đặt ra còn cách xa đến hơn 1,4%.

TP.HCM sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm khoảng 10 tỷ USD vào cuối năm, sau loạt dự án với vốn đầu tư hơn 20 tỷ USD liên tục khởi động nửa đầu năm.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết 1,4% tăng trưởng của TP.HCM đối với cả nước rất ý nghĩa, vì quy mô kinh tế của Thành phố rất lớn, trên 3 triệu tỷ đồng. Việc phấn đấu đạt thêm 1% tăng trưởng mang ý nghĩa cực kỳ lớn không chỉ đối với TP.HCM mà còn với cả quốc gia, bởi 1% tăng trưởng của Thành phố sẽ đóng góp 0,24% tăng trưởng cho quốc gia.

“Do vậy, để phấn đấu đạt 1% là cực kỳ ý nghĩa, Trung ương đã tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng, niềm tin và sự ủng hộ. Trách nhiệm của TP.HCM là phải làm được, phải đạt được mức tăng trưởng 10,2% đã đặt ra”, ông Được khẳng định.

Người đứng đầu UBND TP.HCM yêu cầu từng lãnh đạo sở, ngành, địa phương trong 6 tháng còn lại của năm phải tập trung cho được 2 mục tiêu: Đảm bảo tăng trưởng 10,2% và thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng.

Đồng thời tập trung giải quyết cho được 4 tồn tại mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra với TP.HCM là ô nhiễm, ngập nước, kẹt xe, tiến tới Thành phố không ma túy.

Để đạt được mục tiêu này, trong quý 3, tăng trưởng của TP.HCM phải vượt 11% và quý 4 vượt 12%.

Đẩy mạnh giải pháp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đầu đàn, nhà đầu tư chiến lược như Vingroup, Sungroup, Masterise Group, THACO... cùng UBND TP.HCM đã thống nhất cam kết hành động, nhằm phát huy tối đa mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư, sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của TP.HCM từ 10% trở lên trong năm 2026.

Các nhà đầu tư chiến lược cam kết đồng hành cùng TP.HCM thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, với từng dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của Thành phố, các bên thống nhất xây dựng kế hoạch, mục tiêu và tiến độ thực hiện. Đồng thời thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả hàng tuần, hàng tháng; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm hoàn thành hoặc vượt tiến độ đã cam kết.

Doanh nghiệp chủ động huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, công nghệ và thiết bị để đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, khởi công, thi công, giải ngân và hoàn thành các dự án theo đúng hoặc vượt tiến độ đã đăng ký.

Các doanh nghiệp được yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, đăng ký mục tiêu, tiến độ thực hiện; phối hợp với chính quyền rà soát, đánh giá kết quả theo tuần, theo tháng và kịp thời đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cùng với đó là mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và tiêu dùng; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của Thành phố.

UBND TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp bằng thiết lập cơ chế tiếp nhận, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị đầu tư, triển khai và thực hiện dự án.

Đồng thời cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ; đơn giản hóa quy trình, thành phần hồ sơ; hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển.