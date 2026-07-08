Động thái mới về tiến độ thành lập thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn vừa ký Công văn số 7220/UBND-NC gửi các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường về việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.
Thực hiện ý kiến Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 02/7/2026. Nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình, thời gian thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; HĐND, UBND các xã, phường tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh theo lộ trình đã được điều chỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng.
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu hoàn thiện hồ sơ, bám sát Bộ Xây dựng để sớm hoàn thành các thủ tục trình quyết định công nhận Bắc Ninh là đô thị loại I. Đồng thời, tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đô thị Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.
Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, đảng viên và đồng thuận trong Nhân dân đối với chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.
Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026; kết quả triển khai thực hiện sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường trong năm 2026. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm theo quy định và đúng tiến độ.
Xem xét Tờ trình số 15-TTr/TU, ngày 19/5/2026 của Tỉnh uỷ Bắc Ninh xin chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.
Bộ Chính trị yêu cầu tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hoá Kinh Bắc. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu. Phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.
Bộ Chính trị cũng lưu ý việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hoà, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.
Xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.
Bộ Chính trị giao Tỉnh uỷ Bắc Ninh phối hợp với Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị, ý kiến hợp lý của các cơ quan để bổ sung, hoàn thiện Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện những nội dung còn thiếu, hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I, trình Trung ương xem xét, quyết định (trường hợp đầy đủ hồ sơ trình Hội nghị Trung ương 3).
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