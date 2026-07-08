Động thái mới về tiến độ thành lập thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam

Thực hiện ý kiến Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị về chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương; kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 02/7/2026. Nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo tiến độ đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh điều chỉnh lộ trình, thời gian thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/3/2026 của UBND tỉnh về xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; HĐND, UBND các xã, phường tập trung cao độ triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường trực thuộc tỉnh theo lộ trình đã được điều chỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tham mưu hoàn thiện hồ sơ, bám sát Bộ Xây dựng để sớm hoàn thành các thủ tục trình quyết định công nhận Bắc Ninh là đô thị loại I. Đồng thời, tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn nhằm nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn đô thị Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, theo nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong cấp ủy, đảng viên và đồng thuận trong Nhân dân đối với chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026; kết quả triển khai thực hiện sẽ là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường trong năm 2026. Vì vậy, các đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm theo quy định và đúng tiến độ.