Đây chính là tỉnh có diện tích nhỏ nhất Việt Nam, tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước

Sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình (cũ), tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 2.514km2, là địa phương có diện tích nhỏ nhất nước ta. Tỉnh Hưng Yên thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, có quy mô dân số hơn 3,5 triệu người.

Về vị trí địa lý, phía Bắc tỉnh giáp thành phố Hải Phòng và tỉnh Bắc Ninh; phía Tây giáp Hà Nội; phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình; phía Đông giáp Biển Đông. Địa phương này được phù sa màu mỡ bồi đắp bởi ba con sông lớn là sông Hồng, sông Luộc và sông Thái Bình, với bờ biển dài trên 50km trong vịnh Bắc Bộ.

Về quy mô kinh tế, năm 2025, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh 2010) ước đạt 166.106 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh chuyển dịch theo hướng công nghiệp và dịch vụ, khi khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 53,9%; khu vực dịch vụ chiếm 28%. GRDP bình quân đầu người tại Hưng Yên trong năm 2025 ước đạt 99 triệu đồng.

Theo Cục Thống kê, trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Hưng Yên đạt 8,78%, đóng góp 2,43% vào tốc độ tăng trưởng chung. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,01%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,66%; dịch vụ tăng trưởng 7,79%.

Theo báo cáo mới nhất của Thống kê tỉnh Hưng Yên, quy mô GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tại địa bàn đạt 165.933 tỷ đồng. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,26%, khu vực thương mại và dịch vụ tăng 8,87%, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,71%.

Tăng trưởng GRDP ước đạt 10,72% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Hưng Yên xếp thứ 4/6 tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 5/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 15,15%. Một số ngành đạt mức tăng trưởng cao như sản xuất thuốc và dược liệu tăng 28,41%; sản xuất trang phục tăng 22,21%; sản xuất sản phẩm điện tử tăng 18,46%.

Tính đến ngày 24/6, toàn tỉnh có 998 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 18 tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất (chiếm 37,25%), tiếp theo là Trung Quốc (25,57%) và Hàn Quốc (12,89%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm tại Hưng Yên ước đạt 148.381 tỷ đồng, tăng 17,13%. Trong đó, doanh thu dịch vụ khác tăng 16,43%, với lĩnh vực kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn (88,37%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước; riêng tháng 6 giảm 0,33% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng, dầu giảm.