Cơ quan Thuế thông báo: 301 người nộp thuế sau cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế

Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 1169/TB-TCS4 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, có 301 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/05/2026 với số tiền là: 37.418.227.535 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng).

Việc công khai được thực hiện căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Danh sách chi tiết 301 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ công khai như sau: