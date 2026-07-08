Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế thông báo: 301 người nộp thuế sau cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cơ quan Thuế thông báo: 301 người nộp thuế sau cần hoàn thành các nghĩa vụ thuế

Thuế cơ sở 10 tỉnh Phú Thọ đã công khai danh sách 301 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 1169/TB-TCS4 về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, có 301 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/05/2026 với số tiền là: 37.418.227.535 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ bốn trăm mười tám triệu hai trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi lăm đồng).

Việc công khai được thực hiện căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Danh sách chi tiết 301 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do Thuế cơ sở 4 tỉnh Phú Thọ công khai như sau:

Tiến độ công trình của Việt Nam có sức chứa 4.030 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar, do các kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế

Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức từ tháng 7, những trường hợp sau đây sẽ bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, người dân lưu ý!

Chính thức từ tháng 7, những trường hợp sau đây sẽ bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu, người dân lưu ý! Nổi bật

Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương

Tấp nập thi công ga ngầm đầu tiên của metro Bến Thành - Tham Lương Nổi bật

Việt Nam sẽ có 36 cảng hàng không, sân bay

Việt Nam sẽ có 36 cảng hàng không, sân bay

09:46 , 08/07/2026
Quy định mới về thi tuyển viên chức

Quy định mới về thi tuyển viên chức

09:10 , 08/07/2026
Sau 6 ngày miễn phí, xe buýt TPHCM đạt gần 1,6 triệu lượt khách

Sau 6 ngày miễn phí, xe buýt TPHCM đạt gần 1,6 triệu lượt khách

08:47 , 08/07/2026
Bộ Xây dựng: Tập trung quyết toán, tăng tốc giải ngân trong 6 tháng cuối năm

Bộ Xây dựng: Tập trung quyết toán, tăng tốc giải ngân trong 6 tháng cuối năm

07:43 , 08/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên