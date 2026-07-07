Tiến độ công trình của Việt Nam có sức chứa 4.030 chỗ lớn hơn nơi trao giải Oscar, do các kiến trúc sư hàng đầu thế giới thiết kế

Sáng 4/7, tại Phú Quốc, đoàn công tác tiểu ban tuyên truyền và văn hóa thuộc ủy ban quốc gia APEC 2027 do thứ trưởng bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc về công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027. Trước đó, đoàn đã khảo sát thực địa nhiều địa điểm dự kiến phục vụ tuần lễ cấp cao APEC tại Phú Quốc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước báo cáo tiến độ chuẩn bị APEC 2027 trên các lĩnh vực hạ tầng, truyền thông, viễn thông và văn hóa. Đại diện đơn vị triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027- Tập đoàn Sun Group cũng đã trình bày phương án quy hoạch các công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Báo chí quốc tế và hệ thống hạ tầng phụ trợ.

Trên cơ sở đó, đại diện Ban Thư ký APEC Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn đã góp ý trực tiếp nhằm hoàn thiện các phương án cơ sở hạ tầng theo tiêu chuẩn APEC. Các ý kiến tập trung vào không gian Trung tâm Báo chí quốc tế, hạ tầng kỹ thuật truyền hình, luồng di chuyển của đại biểu và phóng viên, cũng như phương án tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: SunGroup)

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa đang hoàn thiện Đề án tuyên truyền cho Năm APEC 2027. Sau khi được phê duyệt, đây sẽ là căn cứ để các bộ, ngành và địa phương triển khai thống nhất công tác truyền thông từ cuối năm 2026, khi Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC, đến các giai đoạn cao điểm trong năm 2027.

Đánh giá về công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Hồng Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ghi nhận sự chuyển biến rõ nét của các công trình sau các đợt khảo sát và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh An Giang cùng Tập đoàn Sun Group.

"Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group. Hồi đầu năm công trường còn rất bộn bề, nhưng chỉ sau mấy tháng quay trở lại, chúng ta đã thấy hình hài cơ bản của công trình đang dần hoàn thiện. Đây là điều rất phấn khởi", ông Nguyễn Hồng Thủy cho biết.

Theo ông Nguyễn Hồng Thủy, thời gian chuẩn bị cho APEC 2027 không còn nhiều, vì vậy cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn để bảo đảm tiến độ các dự án. Ông cũng đề nghị các cơ quan báo chí, đơn vị kỹ thuật và đơn vị triển khai công trình phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện Trung tâm Báo chí quốc tế theo yêu cầu tác nghiệp của báo chí trong nước và quốc tế; đồng thời Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng đề án tổng thể về các hoạt động văn hóa để các đơn vị có cơ sở phối hợp triển khai.

Tiến độ dự án Nhà hát đa năng APEC có sức chứa 4.030 chỗ ngồi, lớn hơn nơi trao giải Oscar

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 30/6/2026, Tổ hợp đa chức năng APEC do Sun Group triển khai đang được tăng tốc thi công để đáp ứng các mốc phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong đó, tại Nhà hát đa năng, phần kết cấu bê tông cốt thép cũng đạt khoảng 90%, các cấu kiện thép đầu tiên đã được lắp dựng. Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị và nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ.



Với tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 67.720m², gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm, sức chứa hơn 4.030 chỗ ngồi, Nhà biểu diễn đa năng APEC không chỉ vượt phần lớn các nhà hát tại châu Á phổ biến 1.500-2.500 chỗ, mà còn lớn hơn cả Dolby Theatre (Mỹ) nơi diễn ra lễ trao giải Oscar với khoảng 3.400 chỗ ngồi.

Công trình được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới như Skidmore, Owings & Merrill (SOM) và Apeiro Design, đơn vị tư vấn chuyên sâu về nhà hát với hơn 50 năm kinh nghiệm đến từ Mỹ.

Hình dáng nhà hát mang trong mình triết lý phương Đông sâu sắc: khối nhà hát hình tròn biểu tượng của Trời, đặt cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC hình vuông, biểu trưng cho Đất, gợi nhắc quan niệm “Trời tròn - Đất vuông” trong văn hóa Á Đông.

Bao phủ bên ngoài là lớp vỏ lấy cảm hứng từ họa tiết vảy rồng, hình ảnh gắn liền với truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên, biểu trưng cho nguồn cội thiêng liêng của dân tộc và quyền uy của văn hóa phương Đông. Mái nhà hát được nâng đỡ bởi 50 cột trụ, ẩn dụ cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, đồng thời gợi liên tưởng đến lũy tre làng, hình ảnh thân thuộc trong ký ức văn hóa Việt.

Phối cảnh Nhà hát đa năng APEC

Tầng 2 chú trọng ánh sáng tự nhiên và không gian mở. Tất cả tạo nên một khoảng chuyển tiếp trước khi khán giả bước vào không gian chính của nhà hát. "Trái tim" dự án là khán phòng Lạc Long Quân. Tông đỏ và vàng là chủ đạo, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa gợi cảm giác trang trọng.

Thiết kế trần xếp lớp gợi liên tưởng đến mái ngói truyền thống, trong khi các mảng tường được xử lý với họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng.

Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt ngoài của dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10/2026, trước khi bước vào giai đoạn hoàn thiện nội thất, hướng tới mốc hoàn thành tổng thể vào đầu năm 2027, sẵn sàng cho APEC. Nhà biểu diễn đa năng cũng được Sun Group đầu tư để “sáng đèn” mỗi đêm, góp phần định hình Phú Quốc như một điểm đến của nghệ thuật và sự kiện tầm cỡ thế giới.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện phương án đối với Trung tâm Hội nghị quốc tế, Trung tâm Báo chí quốc tế, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động văn hóa, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức APEC cũng như tiến độ chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.