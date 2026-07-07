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Di dời 836 hộ dân để làm tuyến đê chống ngập hơn 2.200 tỷ ở Thái Nguyên

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống dài khoảng 16,4km với tổng mức đầu tư hơn 2.242 tỷ đồng. Dự án liên quan đến 1.496 hộ và 23 tổ chức, trong đó 836 trường hợp phải di dời, tái định cư.

Ngày 7/7, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 6 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.

Tại hội nghị, đại diện Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên cho biết: Hiện đơn vị đang chuẩn bị khởi công Dự án Xây dựng tuyến đê Hữu Cầu, đoạn từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống (thuộc hệ thống chống ngập lụt khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, dự án được triển khai tại các phường: Phan Đình Phùng, Quan Triều, Gia Sàng và Linh Sơn (tỉnh Thái Nguyên).

Khu vực dự kiến xây dựng tuyến đê Hữu Cầu

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng tuyến đê Hữu Cầu từ cầu Cao Ngạn đến đập Thác Huống, đảm bảo yêu cầu phòng, chống lũ, thoát lũ khu vực trung tâm tỉnh; đồng thời, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về quy mô, tuyến đê có tổng chiều dài khoảng 16,4km. Điểm đầu tuyến cách cầu Cao Ngạn 1.097m về phía thượng lưu, cuối tuyến tại đập Thác Huống.

Đê có kết cấu mái nghiêng, thân đắp bằng đất chặt; đỉnh đê phía sông bố trí tường chắn sóng bê tông cốt thép.

Tuyến đê có 16 cống dưới đê, kết cấu bằng bê tông cốt thép và các công trình phụ trợ khác.

Toàn cảnh hội nghị sáng 7/7

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 2.242 tỷ đồng, do Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư được triển khai giai đoạn 2026 - 2027.

Dự án liên quan đến 1.496 hộ và 23 tổ chức bị ảnh hưởng với tổng diện tích khoảng 122ha đất. Trong đó, số hộ phải di dời, tái định cư là 836 trường hợp và 332 ngôi mộ phải di chuyển.

Dự án sẽ triển khai xây dựng 6 khu tái định cư với tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, Ban quản lý dự án đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác thống kê, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

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Theo Thanh Hiếu

Báo Tiền Phong

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