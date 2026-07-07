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Ngành thuế thu hồi đạt trên 52.000 tỷ đồng nợ thuế

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tính đến hết tháng 6 vừa qua, ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt trên 52.000 tỷ đồng, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ ước đạt hơn 44.000 tỷ.

Ngành thuế thu hồi đạt trên 52.000 tỷ đồng nợ thuế - Ảnh 1.

Ngành thuế thu hồi đạt trên 52.000 tỷ đồng nợ thuế - Ảnh: Báo Chính phủ

Tính đến hết tháng 6 vừa qua, ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt trên 52.000 tỷ đồng, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ ước đạt hơn 44.000 tỷ, chiếm chủ yếu, còn lại la thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ.

Cục Thuế cho biết, bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tự nguyện thực hiện nghĩa vụ thuế, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng, hạn chế tối đa phát sinh nợ mới, để siết chặt kỷ cương thu nộp ngân sách Nhà nước. Đồng thời, cơ quan thuế thực hiện công khai thông tin người nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế nhằm tận dụng sự giám sát của xã hội đối với các trường hợp chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ. Theo đánh giá của cơ quan thuế, do nhiều doanh nghiệp còn khó khăn về dòng tiền; các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của một số dự án lớn còn tồn đọng do vướng mắc pháp lý; nợ sai, nợ ảo chưa được xử lý dứt điểm nên tỷ lệ tổng nợ/tổng thu ngân sách Nhà nước vẫn còn ở mức cần tiếp tục kéo giảm.

Theo thống kê của Cục Thuế, tổng số tiền thuế nợ do ngành thuế quản lý ước tính đến thời điểm 30/6/2026 là 289.289 tỷ đồng, giảm 6,3% so với nợ tại thời điểm ngày 31/5/2026.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và đang khiếu nại, khiếu kiện, thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 30/6/2026 là 265.617 tỷ đồng, giảm 2,6% so với nợ tại thời điểm ngày 31/5/2026.

Cũng theo thống kê, lũy kế đến hết tháng 6/2026, ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước đạt 52.625 tỷ đồng, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ ước đạt 44.251 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ ước đạt 8.374 tỷ đồng.

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Theo Kiên Dương

VTV

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