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Hà Nội xây quảng trường phố đi bộ trước công viên Thống Nhất

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) sẽ xây dựng quảng trường phố đi bộ và cải tạo chỉnh trang đồng bộ hạ tầng trước khu vực công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) thông báo cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất , từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng.

Dự án vừa được khởi công, dự kiến hoàn thành 31/12/2026.

Phối cảnh quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông trước Công viên Thống Nhất.

Phường Hai Bà Trưng sẽ thiết kế quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông nhằm cụ thể hóa đồ án thiết kế đô thị khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang. Khu vực này có thể sử dụng linh hoạt tổ chức gian hàng hội chợ khi có sự kiện.

Phường Hai Bà Trưng sẽ xây đài phun nước trung tâm, sân sự kiện lát đá, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục trang trí phục vụ hoạt động văn hóa, cộng đồng, lắp đặt các trụ đèn trang trí dọc 2 bên sân sự kiện.

Trong thiết kế, phường Hai Bà Trưng xây dựng bể nước ngầm để phục vụ đài phun nước, trụ uống nước công cộng và các gian hàng của hội chợ.

Phối cảnh cổng công vên Thống Nhất.

Đồng thời, phường sẽ tháo dỡ toàn bộ gạch lát hè bằng gạch block hiện trạng và thay mới bằng đá granite, thay thế bó vỉa, bó bồn cây, tấm đan rãnh có kết cấu bê tông hiện trạng bằng kết cấu đá granite.

Tường rào 2 bên cổng được tháo dỡ, trồng bổ sung dải cây trang trí, lát gạch tạo chỉ giới và lắp đặt hệ thống chiếu sáng đèn led dọc tuyến tường rào sau hạ giải.

Công trình bổ sung nhiều cây xanh.

Dự án cũng bổ sung đất màu trồng cây dày trung bình 30cm, trồng mới dải cây xanh và lắp đặt mới bó bồn cây bằng đá (phạm vi vỉa hè phố Trần Nhân Tông và vị trí hạ giải tường rào tiếp giáp hai bên cổng công viên).

Dự án cũng phá bỏ nhà vệ sinh cổng công viên; cải tạo sửa chữa nguyên trạng cổng công viên.

Công trình được lắp đặt bổ sung hệ thống chiếu sáng và biển màn hình led cho cổng công viên, hệ thống camera.

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Theo Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

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