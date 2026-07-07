Đà Nẵng phê bình chủ tịch phường, xã giải ngân vốn đầu tư công dưới 15%

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký công văn về việc chấn chỉnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông do kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026 có tỷ lệ giải ngân dưới 15%, chưa đạt mục tiêu đến ngày 30/4/2026 theo Chỉ thị số 04/CT-UBND.

Đà Nẵng phê bình 2 chủ tịch xã giải ngân vốn đầu tư công dưới 15%. (Ảnh minh họa)

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý III và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, ông Trần Nam Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương: Tiên Phước, Điện Bàn Đông trực tiếp tổ chức kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn; xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, có mốc thời gian và cam kết tỷ lệ giải ngân theo từng tháng bảo đảm đạt các mốc tiến độ.

Ngoài ra, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu ưu tiên bố trí nhân lực, tập trung hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán; không để vốn chuyển tiếp tiếp tục tồn đọng, hết thời hạn giải ngân theo quy định.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp làm việc với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ; không gửi văn bản mang tính phản ánh chung chung, không chờ hướng dẫn, không đùn đẩy trách nhiệm.