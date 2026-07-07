Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng phê bình chủ tịch phường, xã giải ngân vốn đầu tư công dưới 15%

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đà Nẵng phê bình chủ tịch phường, xã giải ngân vốn đầu tư công dưới 15%

Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông và Chủ tịch UBND xã Tiên Phước bị phê bình do kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026 có tỷ lệ giải ngân dưới 15%.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký công văn về việc chấn chỉnh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng phê bình Chủ tịch UBND xã Tiên Phước và Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông do kết quả giải ngân đến ngày 30/6/2026 có tỷ lệ giải ngân dưới 15%, chưa đạt mục tiêu đến ngày 30/4/2026 theo Chỉ thị số 04/CT-UBND.

Đà Nẵng phê bình 2 chủ tịch xã giải ngân vốn đầu tư công dưới 15%. (Ảnh minh họa)

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quý III và hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2026, ông Trần Nam Hưng yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương: Tiên Phước, Điện Bàn Đông trực tiếp tổ chức kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn; xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, có mốc thời gian và cam kết tỷ lệ giải ngân theo từng tháng bảo đảm đạt các mốc tiến độ.

Ngoài ra, đối với các dự án sử dụng nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu ưu tiên bố trí nhân lực, tập trung hoàn thành toàn bộ thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán; không để vốn chuyển tiếp tiếp tục tồn đọng, hết thời hạn giải ngân theo quy định.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Chủ tịch UBND xã, phường phải trực tiếp làm việc với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ; không gửi văn bản mang tính phản ánh chung chung, không chờ hướng dẫn, không đùn đẩy trách nhiệm.

Theo Thống Nhất/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ 18,9%, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm điểm KPI

Giải ngân vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia chỉ 18,9%, Phó Thủ tướng yêu cầu chấm điểm KPI Nổi bật

Vì sao Đà Nẵng chưa đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số?

Vì sao Đà Nẵng chưa đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số? Nổi bật

Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:11 , 07/07/2026
Đồng Nai thêm xin vốn cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Đồng Nai thêm xin vốn cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

10:49 , 07/07/2026
Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi

Đúng 2 ngày nữa sẽ khai trương 1 bệnh viện được đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, thiết kế chuẩn châu Âu, người dân vô cùng mong đợi

10:12 , 07/07/2026
Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng '2 con số'

Thủ tướng yêu cầu cụ thể hóa phong trào thi đua về tăng trưởng '2 con số'

09:45 , 07/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên