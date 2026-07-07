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Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an yêu cầu những người vi phạm trong danh sách liên hệ nộp phạt nguội để giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 6/7 đã thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 24/6/2026 đến ngày 30/6/2026.

Thông qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 69 trường hợp vi phạm giao thông.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.
Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.
Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

Sau khi đăng thông báo này yêu cầu người vi phạm đến trụ sở: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thanh, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng để giải quyết theo quy định.

Nếu người vi phạm không đến giải quyết, Công an tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương nơi chủ phương tiện cư trú, học tập, công tác hoặc đặt trụ sở chính để xử lý.

Trong thời hạn 20 ngày, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, cập nhật trạng thái cảnh báo cho Cơ quan Đăng kiểm (đối với loại xe phải kiểm định) để xử lý.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Mức phạt lỗi vượt đèn đỏ theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội tuần qua, chủ phương tiện nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
phạt nguội

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