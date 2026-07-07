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Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ 10/7

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ tạm dừng khai thác trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 10/7.

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, từ 17h ngày 10/7 sẽ tạm dừng khai thác toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau để phục vụ thi công mở rộng tuyến và bảo đảm an toàn giao thông.

Tạm dừng khai thác cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ban đêm từ ngày 10/7.

Theo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, việc tạm dừng khai thác áp dụng đối với tất cả phương tiện, trừ các phương tiện phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn.

Thời gian tạm dừng khai thác từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ 17h ngày 10/7 và kéo dài cho đến khi có thông báo mới.

Phạm vi áp dụng trên toàn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, từ Km0+000 đến Km102+200 cùng toàn bộ các nút giao trên tuyến.

Trong thời gian này, các phương tiện sẽ được điều tiết, phân luồng lưu thông trên các tuyến đường hiện có theo phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến.

Quá trình thi công phải tháo dỡ hệ thống biển báo, hộ lan tôn sóng và thu hẹp mặt đường để mở rộng hai bên tuyến, khiến điều kiện khai thác không còn đáp ứng yêu cầu của đường cao tốc.

Đặc biệt, trong khung giờ từ 17h đến 5h sáng hôm sau, tầm nhìn bị hạn chế, lưu lượng phương tiện ít nên nhiều xe lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho cả người tham gia giao thông và lực lượng thi công.

Vì vậy, việc tạm dừng khai thác tuyến vào ban đêm nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công dự án.

Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh đề nghị lực lượng chức năng phối hợp hướng dẫn, nhắc nhở các phương tiện không đi vào tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ tạm dừng khai thác.

Theo Nguyễn Vương/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
cao tốc

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