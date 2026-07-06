Cơ quan Thuế vừa phát thông báo mới

Theo đó, ngày 15/5, Cục Thuế ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc tổ chức triển khai xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Để hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình xác thực sinh trắc học khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Thuế TP. Hà Nội gửi tới người nộp thuế một số lưu ý quan trọng.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện trước khi thực hiện

Để việc xác thực sinh trắc học được thực hiện thành công, người đại diện theo pháp luật cần bảo đảm đồng thời ba điều kiện sau:

- Phải có tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đã được kích hoạt

- Đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động

- Thông tin của người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký thuế đang được cơ quan thuế quản lý phải khớp đúng với thông tin định danh cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trường hợp thông tin chưa thống nhất hoặc chưa đáp ứng các điều kiện nêu trên, việc xác thực sinh trắc học có thể không thực hiện được, ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử.

Thực hiện xác thực sinh trắc học theo yêu cầu của hệ thống

Để xác thực sinh trắc học khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Người nộp thuế gửi Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT)

Bước 2: Cổng thông tin hóa đơn điện tử sẽ gửi yêu cầu xác thực sinh trắc học đến người đại diện theo pháp luật thông qua ứng dụng eTax Mobile

Bước 3: Người đại diện theo pháp luật thực hiện xác thực sinh trắc học theo hướng dẫn trên ứng dụng eTax Mobile

Bước 4: Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

Người nộp thuế có thể tra cứu kết quả xử lý hồ sơ thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thuế TP. Hà Nội lưu ý, người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài chưa đáp ứng điều kiện về định danh điện tử mức độ 2 thực hiện theo lộ trình của cơ quan có thẩm quyền.

Người nộp thuế nên chủ động rà soát thông tin người đại diện theo pháp luật và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết trước khi thực hiện thủ tục để hạn chế việc hồ sơ phải xử lý nhiều lần.