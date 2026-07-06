Dự án xịn nhất Việt Nam từng xin lùi tiến độ, 3 lần nhận tối hậu thư: Gói thầu quan trọng sắp về đích, 7.000 người đang tăng tốc

Vào 5/1/2021, dự án CHKQTLT rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng chính thức thi công. Vào đầu tháng 11/2024, Chính phủ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác dự án giai đoạn một, chậm nhất là cuối năm 2026 thay vì 2025 với lý do là thời gian thi tuyển kiến trúc kéo dài; đại dịch ảnh hưởng đến tiến độ thiết kế kỹ thuật, huy động chuyên gia nước ngoài. Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách phải qua hai lần đấu thầu. Một số công trình dịch vụ hàng không thuộc dự án thành phần 4 chậm triển khai do lần đầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên còn lúng túng, phải sửa đổi quy định pháp luật.

Tuy nhiên, vào 3/12/2024, trong buổi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai, dự án nhận yêu cầu không thể chậm hơn và đưa sân bay vào khai thác trong năm 2026. Sau đó, vào 1/2/2025, trong chuyến kiểm tra tiến độ thi công, dự án tiếp tục nhận yêu cầu không thay đổi thời gian hoàn thành. Vào 20/3/2025, dự án tiếp tục nhận chỉ đạo nóng: “Không lùi tiến độ, nếu chậm tiến độ thì thay người”.

Mới đây, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dự án, ACV đang nỗ lực tập trung huy động mọi nguồn lực cho giai đoạn 180 ngày tăng tốc tiến độ hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

Theo ACV, đến nay, giá trị sản lượng thực hiện của dự án đạt 77% hợp đồng đã ký. Riêng gói thầu xây lắp chính là Dự án thành phần 3-các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, lũy kế đến nay đạt khoảng gần 70% giá trị hợp đồng (có 16 gói thầu, trong đó đã hoàn thành 3 gói thầu gồm tường rào, san nền và thoát nước, thi công cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành; còn 13 gói thầu chính đang trong quá trình thi công).

Về nhân sự, công trường hiện duy trì trung bình hơn 7.300 nhân công trực tiếp. Để đảm bảo tiến độ chi tiết, ACV đang quyết liệt yêu cầu các nhà thầu huy động thêm nhân lực, hướng tới mục tiêu gần 9.000 công nhân trực tiếp cùng đội ngũ gián tiếp để đẩy nhanh công tác nội nghiệp và hoàn thiện hồ sơ.

Đặc biệt, nhóm các công trình cốt lõi giữ vai trò quyết định năng lực phục vụ của cảng gồm các gói thầu như: Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) đang được liên danh nhà thầu tập trung cao độ cho thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, bảo đảm sẵn sàng khai thác kỹ thuật vào tháng 9/2026.

Gói thầu 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, thực hiện bay hiệu chuẩn thành công, dự kiến hoàn thành toàn bộ trong tháng 7/2026. Gói thầu 4.7 (sân đỗ tàu bay) đang hoàn thiện bề mặt bê tông xi măng, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8/2026. Gói thầu 4.12 (đường cất hạ cánh thứ 2) thi công cuốn chiếu để khớp nối khu bay, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Gói thầu 5.11 (thiết bị quản lý sân bay) được triển khai đồng bộ với tiến độ lắp đặt thiết bị nhà ga và đài kiểm soát không lưu.

Về công nghệ, tại công trình nhà ga hành khách sẽ sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Cùng với đó, công trình nhà ga hành khách được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

Điểm nhấn nổi bật trong hạ tầng công nghệ tại dự án là hệ thống hướng dẫn và kiểm soát di chuyển mặt đất tiên tiến (A-SMGCS) được triển khai tích hợp, xử lý từ nhiều nguồn dữ liệu giám sát khác nhau. Hệ thống này cho phép giám sát chính xác toàn bộ chuyển động của tàu bay và phương tiện trên sân đỗ, đường lăn trong mọi điều kiện thời tiết.

Cùng với đó, hệ thống tích hợp cùng các công cụ hỗ trợ ra quyết định như Quản lý tàu bay đến/khởi hành (AMAN/DMAN), hệ thống giúp tối ưu hóa luồng di chuyển, giảm thiểu thời gian lăn và chờ đợi của tàu bay. Điều này không chỉ nâng cao năng lực khai thác mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải CO2, hướng tới tiêu chuẩn "sân bay xanh".