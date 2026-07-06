Bất ngờ về quán quân tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm, vượt qua loạt thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, TPHCM...

Công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ tài chính) cho biết, trong quý II và 6 tháng năm 2026, tăng trưởng GRDP các địa phương tiếp tục xu hướng tích cực, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nền tảng về công nghiệp, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, du lịch và dịch vụ khởi sắc.

Theo Cục Thống kê, kết quả tăng trưởng kinh tế giữa các địa phương có sự phân hóa rõ rệt. Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao tập trung ở các tỉnh mạnh về công nghiệp chế biến, xuất khẩu, du lịch.

Nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp chủ yếu là các tỉnh phụ thuộc vào hoạt động nông nghiệp, chưa có các khu công nghiệp và dự án quy mô lớn, gặp khó khăn do thời tiết, chi phí đầu vào và thị trường tiêu thụ.

Cụ thể, trong quý II/2026, có 10/34 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% (quý I, có 11/34 tỉnh). Đứng đầu là Hà Tĩnh, với tốc độ tăng trưởng GRDP 12,88%. Tiếp sau đó là Quảng Ninh (11,83%); Thái Nguyên (11,3%); Hải Phòng (11,24%); Bắc Ninh (11,14%); Phú Thọ (10,95%); Ninh Bình (10,85%); Hưng Yên (10,81%); Tây Ninh (10,37%); An Giang (10,30%).

Tính chung 6 tháng, theo số liệu từ Cục Thống kê, có 9/34 tỉnh đạt tốc độ tăng GRDP cao trên 10%. Trong đó, Hà Tĩnh bất ngờ vượt lên dẫn đầu, với mức tăng trưởng 12,79%. Theo UBND Hà Tĩnh, trong mức tăng 12,79%, khu vực công nghiệp-xây dựng tiếp tục dẫn dắt với mức tăng 24,25%; khu vực dịch vụ tăng 6,73%; khu vực nông-lâm nghiệp-thủy sản tăng 1,72%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 32,83% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp chủ lực duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt là sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp mới đã tạo thêm động lực phát triển cho nền kinh tế

Song song với tăng trưởng sản xuất, nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn được đẩy nhanh tiến độ. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã hoàn thành vận hành thương mại cả hai tổ máy; nhiều khu công nghiệp như Bắc Thạch Hà, Gia Lách mở rộng, Vinhomes Vũng Áng đang khẩn trương triển khai hạ tầng, mở ra dư địa lớn để thu hút đầu tư trong thời gian tới. Khu vực kinh tế Vũng Áng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ninh Bình xếp vị trí thứ hai, với 11,44%. Theo sau là Hải Phòng, với GRDP tăng 11,33% trong 6 tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, GRDP Quảng Ninh ghi nhận tăng 11,11%. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 2 con số như: Hưng Yên (10,72%); Bắc Ninh (10,56%); Phú Thọ (10,18%); Tây Ninh (10,12%); và Thái Nguyên (10,01%).

Lý giải cho mức tăng trưởng cao của các địa phương này, Cục Thống kê nhấn mạnh việc một số địa phương, như Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Tây Ninh, Thái Nguyên, có sự gia tăng năng lực sản xuất mới.

Ngược lại, có 4 tỉnh có tốc độ tăng GRDP 6 tháng dưới 7%, trong đó có 2 tỉnh bị ảnh hưởng lớn bởi sự giảm sút của ngành sản xuất và phân phối điện, do điều kiện thời tiết không thuận lợi. Đó là Sơn La, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Trong khi đó, hai trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP.HCM tiếp tục tăng trưởng ổn định trong quý II và 6 tháng đầu năm. Lần lượt, Hà Nội tăng 8,10% và 8,22%; TP.HCM tăng 8,53% và 8,55%; đóng góp tương ứng khoảng 12% và 22% vào tốc độ tăng trưởng GRDP của cả nước.

Động lực tăng trưởng chính trong quý II và 6 tháng đầu năm của Hà Nội và TP.HCM đều đến từ khu vực dịch vụ (Hà Nội tăng tương ứng 8,15% và 8,51%; TP.HCM tăng tương ứng 8,36% và 8,89%). Cùng với đó, là sự phục hồi và phát triển của khu vực công nghiệp và xây dựng (Hà Nội tăng 8,67% và 8,18%; TP.HCM tăng 9,23% và 8,5%).