Đầu tư 6.000 tỷ 'lên đời' đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh

Theo tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đây là dự án nhóm A, có chiều dài khoảng 32,6 km, đi qua các xã, phường Lân Phong, Trà Câu, Đức Phổ, Khánh Cường và Sa Huỳnh.

Tuyến đường có điểm đầu kết nối với điểm cuối của dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIb tại xã Lân Phong. Điểm cuối nối với dự án đường ven biển của tỉnh Gia Lai (đoạn cầu Thiện Chánh) tại khu vực ranh giới giữa hai tỉnh, thuộc phường Sa Huỳnh.

Bản đồ hướng tuyến dự án đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn III.

Các hạng mục gồm nền, mặt đường, hệ thống cầu cống, nút giao, thoát nước, dải phân cách, công trình bảo đảm an toàn giao thông và cảnh quan. Hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh sẽ được đầu tư tại những khu vực phù hợp như khu dân cư, khu đô thị. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, mục tiêu đầu tư của dự án là từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối đoạn tuyến đường ven biển tỉnh đã đầu tư (giai đoạn I, giai đoạn II) với tỉnh Gia Lai, tạo trục giao thông ven biển thông suốt, đáp ứng nhu cầu vận tải, du lịch và phát triển kinh tế và xã hội của địa phương và khu vực miền Trung.

Dự án sẽ mở rộng phát triển không gian đô thị, kinh tế du lịch, tạo điều kiện hình thành và kết nối các vùng: Vùng phát triển trung tâm đầu mối, phân phối trung chuyển hàng hoá và dịch vụ đô thị biển; vùng trung tâm đô thị và vùng văn hóa du lịch kinh tế biển xuyên suốt dọc hành lang tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh.

Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong kết nối không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến.

Bên cạnh mục tiêu phát triển kinh tế, tuyến đường còn góp phần tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực ven biển. Dự án giúp người dân vùng ven biển tiếp cận thuận lợi hơn với các dịch vụ y tế, giáo dục, thị trường lao động và phát huy hiệu quả các dự án đầu tư trong khu vực.

Để triển khai thực hiện dự án, bảo đảm tiến độ đầu tư theo quy hoạch được phê duyệt, Tỉnh ủy Quảng Ngãi giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương quan tâm xem xét, bố trí nguồn vốn; tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét thống nhất điều chỉnh hướng tuyến phù hợp, bảo đảm tính khả thi, phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế-xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.