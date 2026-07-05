Một lĩnh vực của VN vừa thu được hơn 9 tỷ USD, Trung Quốc, Hàn Quốc có đóng góp lớn, riêng Nga tăng 185%

Du khách Nga đến Việt Nam. Ảnh: Znews

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 3/7, trong tháng 6/2026, Việt Nam đón khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025. Với kết quả này, ngành du lịch Việt Nam đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng 4/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam thu được hơn 9 tỷ USD từ du khách quốc tế, nhưng người Việt ra nước ngoài cũng chi tiêu hào phóng không kém, với hơn 8,05 tỷ USD. Do đó, du lịch chỉ thặng dư 950 triệu USD (lĩnh vực du lịch 2025 thặng dư 480 triệu USD, năm 2024 thâm hụt 380 triệu USD, nhiều năm trước nữa cũng thâm hụt).

Do đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị phải phân tích thêm cán cân dịch vụ và có sách lược tái cân bằng ngành du lịch trong những năm tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi ý muốn có thặng dư du lịch cao hơn, ngành du lịch cần nâng cấp để du khách nước ngoài đến chi tiêu nhiều hơn, và người Việt lựa chọn du lịch trong nước nhiều hơn.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Cũng tại hội nghị sáng 4/7, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, trong thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo Bộ trưởng, mối quan hệ tương hỗ giữa du lịch với các ngành có liên qua cần được phát triển, chuyển tư duy theo chiều rộng và số lượng sang chiều sâu, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với sản phẩm giàu sức sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc.

Đặc biệt, ngành du lịch Việt Nam sẽ hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, qqua nắm tình hình và làm việc với một số địa phương, Bộ thấy rằng du lịch được nhiều địa phương xác định là lĩnh vực ưu tiên nhưng giải pháp thì chưa thực sự mạnh mẽ và cũng chưa có sự đầu tư đồng bộ. Do đó, Bộ trưởng mong địa phương tập trung tìm giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn.

Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga... đóng góp lượng khách lớn đến Việt Nam

Du khách quốc tế check-in Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà Hills. Ảnh: Báo Văn hóa

Theo báo cáo của Cục Thống kê, về quy mô thị trường, trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam, với 2,69 triệu lượt. Thị trường tiếp theo là Hàn Quốc, với 2,16 triệu lượt.

Đây là hai thị trường vẫn chiếm khoảng 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò là động lực quan trọng của ngành du lịch.

Đáng chú ý, thị trường Nga tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi đạt 742.700 lượt khách, tăng 185,8% so với cùng kỳ năm ngoái, giữ vững vị trí thị trường lớn thứ ba của du lịch Việt Nam. Theo Cục Thống kê, chỉ sau nửa đầu năm, quy mô thị trường khách Nga đã vượt xa nhiều thị trường truyền thống, đồng thời tiến gần mức của cả năm trước đại dịch.

Ngoài ra, trong nhóm các thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam còn có Đài Loan (Trung Quốc) với hơn 638.000 lượt khách, Mỹ đạt gần 530.000 lượt khách, Campuchia đạt hơn 509.000 lượt khách, Ấn Độ đạt hơn 491.000 lượt khách và Nhật Bản đạt 442.000 lượt khách.

Về động lực tăng trưởng, theo báo cáo của Cục Thống kê, khu vực Đông Nam Á tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch Việt Nam.

Tiếp đó, tại khu vực Nam Á, Ấn Độ tiếp tục là điểm sáng, với mức tăng trưởng lượng khách đạt 45,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm, với mức tăng 56,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, nhiều thị trường Tây Âu và Bắc Âu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khả quan như Đức (+16,1%), Pháp (+13,8%), Vương quốc Anh (+10,7%), Italy (+10,5%), Đan Mạch (+18,6%)... Đáng chú ý, đây đều là những thị trường được hưởng chính sách miễn thị thực của Việt Nam, đồng thời có mức chi tiêu bình quân cao, thời gian lưu trú dài, qua đó đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch.