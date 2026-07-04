Tất cả người dân chú ý quy định mới nhất của Bộ Công an về cấp Giấy phép lái xe

Ngày 3/7, Công an Cà Mau thông tin, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 105 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 65/2024 ngày 26/6 quy định kiểm tra kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để được phục hồi điểm giấy phép lái xe và ngày 29/6, ban hành Thông tư số 108 quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025).

Các thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 với một số điểm mới quan trọng như sau:

Về sát hạch lái xe mô tô

Từ ngày 1/7/2026 đến ngày 31/12/2027, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì mới được dự sát hạch thực hành lái xe trong hình.

Từ ngày 1/1/2028, sát hạch thực hành lái xe trong hình mô tô hạng A1, A gồm bài sát hạch số 1 và bài sát hạch số 2; thí sinh đạt lý thuyết mới được dự bài sát hạch số 1, đạt bài sát hạch số 1 mới được dự bài sát hạch số 2.

Về sát hạch lái xe ô tô

Theo quy định mới, thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết thì mới được dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình, đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình mới được dự nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Đối với các trường hợp thí sinh đã có tên trong hội đồng sát hạch được tổ chức trước ngày 1/7/2026 nhưng vắng hoặc không đạt nội dung sát hạch lý thuyết và một trong hai hoặc cả hai nội dung (sát hạch thực hành lái xe trong hình, sát hạch thực hành lái xe trên đường) khi dự sát hạch lại phải đạt nội dung sát hạch lý thuyết mới được dự các nội dung sát hạch chưa đạt còn lại.

Đối với ảnh nộp hồ sơ

Từ ngày 1/7, cá nhân chụp ảnh trực tiếp hoặc gửi 01 ảnh chân dung, nền trắng, kích thước 3cmx4cm tại nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc sử dụng ảnh từ dữ liệu căn cước khi nộp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Đối với hồ sơ đã tiếp nhận trước ngày 1/7 thì quy định về ảnh thực hiện theo Thông tư số 12/2025.

Thông tư 108 cũng đã bổ sung quy định người nước ngoài có thị thực thời hạn từ 90 ngày trở lên thì được đổi giấy phép lái xe sang giấy phép lái xe Việt Nam.

Mở rộng hình thức nộp hồ sơ

Một điểm mới khác được quy định tại Thông tư số 105 là việc mở rộng hình thức nộp hồ sơ kiểm tra phục hồi điểm giấy phép lái xe, cụ thể như sau:

Quy định mới cũng bỏ nội dung kiểm tra pháp luật theo hình thức mô phỏng để phục hồi điểm giấy phép lái xe. Theo đó, từ ngày 1/7, người tham gia kiểm tra để được phục hồi điểm giấy phép lái xe không phải thực hiện nội dung kiểm tra kiến thức pháp luật theo hình thức mô phỏng các tình huống giao thông. Việc cắt giảm nội dung này góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm áp lực cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.