Trungnam đầu tư dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện 5.000 tỷ đồng tại Lâm Đồng

Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 là mô hình kết hợp giữa thủy điện và điện mặt trời nổi, tận dụng hiệu quả mặt nước hồ chứa hiện hữu để phát triển nguồn năng lượng tái tạo mà không làm gia tăng nhu cầu sử dụng đất.

Việc khai thác đồng thời hạ tầng truyền tải, trạm biến áp và hệ thống đấu nối sẵn có của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 không chỉ tối ưu hiệu quả đầu tư, giảm chi phí phát triển hệ thống điện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, hạn chế tác động đến môi trường và hệ sinh thái. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng xanh theo Nghị quyết số 70-NQ/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải.

Việc UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 là sự ghi nhận năng lực triển khai, vận hành hiệu quả các dự án năng lượng của Trungnam sau khi xây dựng và vận hành hiệu quả Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 từ năm 2015, đồng thời khẳng định mối quan hệ đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp trong việc phát huy tiềm năng năng lượng tái tạo, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

Dự án đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/2025.

Dự án có công suất thiết kế 240 MW (300 MWp), sản lượng điện bình quân khoảng 460 triệu kWh/năm, được triển khai trên khu vực lòng hồ Thủy điện Đồng Nai 2 với tổng diện tích sử dụng khoảng 354,8 ha. Tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành xây dựng vào quý III/2027 và đưa vào vận hành, hòa lưới điện quốc gia từ quý IV/2027.

Ông Nguyễn Tâm Tiến - Tổng giám đốc Trungnam cho biết “Việc liên tiếp được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện các dự án năng lượng trọng điểm, trong đó có Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 phần nào đã khẳng định được năng lực, uy tín và định hướng phát triển bền vững của Tập đoàn Trungnam trong lĩnh vực năng lượng".

Dự án không chỉ tận dụng hiệu quả mặt nước hồ chứa và hạ tầng truyền tải hiện hữu của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2, mà còn góp phần gia tăng nguồn điện tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đóng góp vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, góp phần vào chủ trương tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026–2030 của Chính Phủ.

