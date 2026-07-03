Từ đầu tháng 7: Tất cả người dân có bất động sản ở Việt Nam sẽ chứng kiến một thay đổi lớn chưa từng thấy

Kể từ ngày 1/7, người chỉ có một căn nhà, đất ở được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán. Ảnh minh họa

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 253/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó làm rõ các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch bất động sản, bao gồm cả chuyển nhượng, thừa kế và nhận quà tặng là nhà, đất.

Đặc biệt, theo Nghị định 253, cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc một quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng tài sản này. Tuy nhiên, quy định miễn thuế này không áp dụng đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

Nghị định 253 nêu rõ, để được miễn thuế, cá nhân chỉ có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở tại thời điểm chuyển nhượng; sở hữu nhà ở, đất ở đó tối thiểu 183 ngày. Thời hạn này được tính từ ngày cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận) lần đầu, kể cả khi đã cấp đổi hoặc cấp lại. Đồng thời, cá nhân phải chuyển nhượng toàn bộ nhà ở hoặc quyền sử dụng đất. Ngoài ra, trường hợp đồng sở hữu, chỉ người không có nhà ở, đất ở khác mới được miễn thuế. Ngược lại, người vẫn còn sở hữu nhà ở hoặc đất ở khác không thuộc diện miễn.

Đáng chú ý, việc kê khai thông tin nhà ở, quyền sử dụng đất ở là duy nhất sẽ do cá nhân người chuyển nhượng thực hiện và chịu trách nhiệm. Trong trường hợp cơ quan quản lý phát hiện kê khai không đúng, thì người khai sẽ bị truy thu thuế và xử phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật liên quan khác.

Nhiều trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, thừa kế BĐS

Ngoài thay đổi trên, Nghị định 253 tiếp tục miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, thừa kế hoặc tặng cho bất động sản giữa các thành viên ruột thịt trong gia đình. Cụ thể, cuy định này được áp dụng cho vợ chồng, bố mẹ với con (bao gồm con nuôi), ông bà và cháu, anh chị em ruột, bố mẹ chồng với con dâu, bố mẹ vợ với con rể.

Đồng thời, việc phân chia bất động sản giữa vợ chồng khi ly hôn theo thỏa thuận hoặc phán quyết của tòa án cũng thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nghị định 253/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2026.

Ngoài các quy định về bất động sản, Nghị định 253 cũng nêu ra 22 nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập, bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng, kiều hối, học bổng, lương hưu, thu nhập từ tín chỉ carbon, thu nhập từ hoạt động khoa học công nghệ và một số khoản thu nhập để khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.