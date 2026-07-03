Thu ngân sách 6 tháng đạt gần 62% dự toán

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Theo đó, thu ngân sách trung ương đạt khoảng 63,1% dự toán và thu ngân sách địa phương đạt khoảng 60,7% dự toán. Thu nội địa tiếp tục là động lực chính của ngân sách khi đạt khoảng 1.351,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán và tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, nếu loại trừ các khoản thu từ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn nhà nước..., các khoản thu nội địa còn lại tăng tới 26,7%, phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ Tài chính cho biết, kết quả thu ngân sách đạt được trong bối cảnh chính sách tài khóa tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt. Cùng với việc triển khai các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, ngành tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thuế, hải quan; tăng cường chống thất thu, chống chuyển giá, gian lận thương mại và mở rộng quản lý đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tài khóa linh hoạt; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, mở rộng cơ sở thu, khai thác hiệu quả các nguồn thu mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025.

Theo Bộ Tài chính, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026 là 2.529,5 nghìn tỷ đồng.