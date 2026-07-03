Hành khách đi máy bay đặc biệt chú ý quy định mới đã bắt đầu áp dụng từ ngày 1/7

Ngày 18/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 215/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Trong đó, Điều 21 của Nghị định quy định cụ thể các trường hợp bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không nhằm tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng.

Theo quy định mới, hành khách thực hiện các hành vi gây rối tại cảng hàng không, sân bay hoặc trên tàu bay; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học, hóa học; cố ý tung tin sai sự thật về các mối đe dọa an ninh hàng không; sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội tại cảng hàng không, trên tàu bay sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không từ 3 tháng đến 12 tháng.

Đối với các trường hợp đã bị xử lý nhưng tiếp tục tái phạm các hành vi nêu trên hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng theo quy định của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, thời hạn cấm vận chuyển có thể từ trên 12 tháng đến 24 tháng. Đáng chú ý, người không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không cho đến khi thực hiện xong quyết định xử phạt.

Nghị định cũng quy định áp dụng biện pháp cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với các trường hợp đặc biệt nghiêm trọng như: tái phạm hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng sau khi đã bị xử lý; thực hiện các hành vi can thiệp bất hợp pháp nghiêm trọng đe dọa trực tiếp đến an ninh, an toàn hàng không; chiếm đoạt tàu bay; gây bạo loạn tại cảng hàng không hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Theo quy định, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh quyết định áp dụng biện pháp cấm vận chuyển có thời hạn hoặc vĩnh viễn đối với các trường hợp vi phạm. Quyết định cấm vận chuyển được áp dụng đối với tất cả các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam của các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài.

Các trường hợp thực hiện lục soát an ninh hàng không

Tại Điều 12 Nghị định cũng quy định rõ các trường hợp phải tiến hành lục soát an ninh hàng không. Cụ thể, lực lượng kiểm soát an ninh tại cảng hàng không được quyền lục soát nếu hành lý, hàng hóa, bưu gửi, phương tiện mà khi kiểm tra, soi chiếu, giám sát an ninh hàng không phát hiện dấu hiệu hoặc có thông tin đe dọa đến an ninh của chuyến bay.

Người, hành lý, đồ vật mang theo của người phát ngôn đe dọa an ninh của chuyến bay tại điểm kiểm tra soi chiếu hoặc trong khu vực hạn chế.

Hành lý, đồ vật không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng được phát hiện tại cảng hàng không và các khu vực hạn chế khác. Tàu bay khi có người trên tàu bay phát ngôn đe dọa an ninh của chuyến bay.

Tại Nghị định cũng nêu, không thực hiện lục soát an ninh hàng không đối với trường hợp được hưởng các quyền bất khả xâm phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an Quảng Ninh, thực tế cho thấy, chỉ một phát ngôn thiếu ý thức liên quan đến bom, mìn, chất nổ hoặc một hành vi gây rối trên tàu bay cũng có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác bay, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và gây thiệt hại lớn cho các cơ quan, đơn vị liên quan. Vì vậy, mỗi hành khách cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh hàng không, góp phần xây dựng môi trường hàng không an toàn, văn minh và hiện đại.

Việc ban hành các quy định mới về cấm vận chuyển bằng đường hàng không không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hàng không, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách cũng như bảo đảm hoạt động hàng không được thông suốt, an toàn.

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