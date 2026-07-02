Lương hưu, trợ cấp tăng 8% mà vẫn không đạt mốc này: Người dân được tăng tiếp để đạt

Câu hỏi 1

Ai được tăng tiếp nếu lương hưu sau tăng 8% vẫn dưới 3,8 triệu?

A. Người nghỉ hưu từ năm 2000 trở về sau.

B. Người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp trước ngày 1/1/1995. ✓

C. Người có công có mức hưởng dưới 5 triệu đồng/tháng.

D. Người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Giải thích: Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, chính sách điều chỉnh tăng thêm (tăng bù) sau đợt điều chỉnh 8% chung chỉ áp dụng đặc thù đối với những người nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995. Đây là nhóm đối tượng có thời gian cống hiến trong giai đoạn lịch sử trước cải cách, mặt bằng lương hưu thực hưởng thấp hơn đáng kể so với người nghỉ hưu thời kỳ sau. Việc tăng bù này thể hiện tinh thần nhân văn, giúp kéo gần khoảng cách thu nhập và đảm bảo mức sống tối thiểu cho thế hệ hưu trí đời đầu.

Đáp án đúng là: B. Người nghỉ hưu, hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trước ngày 1/1/1995.

Câu hỏi 2

Lương hưu dưới 3,5 triệu sau khi tăng 8% được cộng thêm bao nhiêu?

A. Cộng thêm 150.000 đồng/tháng.

B. Cộng thêm 200.000 đồng/tháng.

C. Cộng thêm 250.000 đồng/tháng.

D. Cộng thêm 300.000 đồng/tháng. ✓

Giải thích: Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định phương án xử lý toán học rất cụ thể cho từng phân khúc thu nhập thấp của nhóm nghỉ hưu trước năm 1995. Đối với những trường hợp sau khi đã thực hiện nhân hệ số tăng 8% trên mức lương tháng 6/2026 mà mức thực hưởng mới vẫn dưới 3.500.000 đồng/tháng, nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh tăng thêm một khoản tiền cố định là 300.000 đồng/người/tháng. Khoản hỗ trợ trực tiếp này đóng vai trò cải thiện thu nhập tức thời cho những người có mức lương hưu ở đáy bảng hưởng.

Đáp án đúng là: D. Cộng thêm 300.000 đồng/người/tháng.

Từ tháng 7/2026, nhiều quy định mới về tiền lương, lương hưu, trợ cấp, phụ cấp, chính sách xã hội chính thức có hiệu lực, được người dân mong chờ. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu hỏi 3

Hưu trí trước 1995 có mức hưởng lẻ từ trên 3,5 đến dưới 3,8 triệu được tăng thế nào?

A. Được tăng bù lên bằng đúng mốc 3.800.000 đồng/tháng. ✓

B. Được cộng thêm một khoản cố định là 300.000 đồng/tháng.

C. Giữ nguyên mức hưởng cũ không điều chỉnh tăng bù.

D. Được điều chỉnh tăng thêm 8% trên lương cơ sở mới.

Giải thích: Để đảm bảo tất cả những người nghỉ hưu trước ngày 1/1/1995 đều đạt được mốc bảo đảm an sinh tối thiểu là 3.800.000 đồng/tháng, Nghị định 162/2026/NĐ-CP đưa ra cơ chế "làm tròn" lên mốc trần này. Cụ thể, nếu sau khi tăng 8% mà lương hưu của người lao động đạt mức lẻ từ trên 3.500.000 đồng/tháng đến dưới 3.800.000 đồng/tháng, ngân sách sẽ chi trả phần chênh lệch thiếu hụt để nâng tổng mức thực nhận của họ lên bằng đúng 3.800.000 đồng/tháng. Cách tính này triệt tiêu tình trạng chênh lệch nhỏ và đảm bảo mốc thụ hưởng đồng bộ.

Đáp án đúng là: A. Được tăng bù lên bằng đúng mốc 3.800.000 đồng/tháng.

Câu hỏi 4

Lương cơ sở mới làm căn cứ tính tăng lương hưu từ 1/7/2026 là bao nhiêu?

A. 1,80 triệu đồng/tháng.

B. 2,34 triệu đồng/tháng.

C. 2,53 triệu đồng/tháng. ✓

D. 3,00 triệu đồng/tháng.

Giải thích: Bản chất của việc điều chỉnh tăng 8% lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội hằng tháng được xây dựng dựa trên nền tảng của sự thay đổi mức lương cơ sở quốc gia. Theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ áp dụng từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở chính thức tăng từ 2.340.000 đồng lên mức 2.530.000 đồng/tháng. Sự gia tăng của lương cơ sở kéo theo sự điều chỉnh đồng loạt của các hệ số trợ cấp tham chiếu, tạo điều kiện thuận lợi để Chính phủ phân bổ ngân sách nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghỉ hưu.

Đáp án đúng là: C. 2,53 triệu đồng/tháng.

Câu hỏi 5

Lương hưu sau khi tăng bù đạt mốc 3,8 triệu sẽ dùng làm căn cứ cho việc gì?

A. Tính thuế thu nhập cá nhân hằng năm.

B. Tiếp tục tính các lần điều chỉnh tiếp theo. ✓

C. Xác định mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện.

D. Đối chiếu hồ sơ để xét duyệt huân chương.

Giải thích: Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP quy định rõ mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sau khi được tăng bù đạt mức tối thiểu (3.800.000 đồng/tháng) sẽ được ghi nhận làm mốc hưởng mới chính thức. Mức hưởng mới được điều chỉnh này chính là căn cứ nền tảng để cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục tính toán tỷ lệ tăng cho các lần điều chỉnh tiếp theo trong tương lai theo lộ trình cải cách tiền lương và an sinh xã hội.

Đáp án đúng là: B. Tiếp tục tính các lần điều chỉnh tiếp theo.

Nguyệt Phạm