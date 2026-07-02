Ưu đãi đặc biệt Khu thương mại tự do thế hệ mới Hải Phòng

Thông tin từ UBND TP. Hải Phòng, địa phương đã triển khai những dự án đầu tiên trong Khu thương mại tự do thế hệ mới, nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố. Đó là dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Tiên Lãng 1, trên địa phận xã Hùng Thắng với quy mô 596ha, vốn đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng.

Thành phố áp dụng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi tiền thuê đất cao nhất toàn quốc cho chủ đầu tư. Thực hiện cơ chế “một cửa, một dấu”, nhà đầu tư không cần thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế.

Áp dụng cơ chế hậu kiểm, nhà đầu tư chỉ cần đăng ký và không cần cấp phép các thủ tục về môi trường và xây dựng khi hoạt động. Đồng thời, cắt giảm tối đa thời gian thực hiện của nhà đầu tư. Hàng hóa được hưởng chế độ ưu tiên đặc biệt, miễn kiểm tra chuyên ngành và thông quan siêu tốc, tối ưu hóa chi phí logistics.

TP. Hải Phòng cũng áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, cho phép triển khai các mô hình kinh doanh, công nghệ mới chưa có trong quy định. Thu hút nhân lực chất lượng cao, cấp thẻ tạm trú lên đến 10 năm và giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp.

Mô phỏng thiết kế KCN Tiên Lãng 1 nằm trong Khu thương mại tự do thế hệ mới.

Khu thương mại tự do được thành phố Hải Phòng thành lập với quy mô 6.292ha, được bố trí tại 3 vị trí không liền kề. Một trong 3 vị trí này nằm trong Khu kinh tế ven biển phía Nam, 2 vị trí còn lại nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đặc khu Cát Hải và phường Đông Hải.

Mới đây, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng khu kinh tế này trở thành động lực về kinh tế, có tính cạnh tranh quốc tế.

Với quy mô khoảng 20.000ha, Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng là khu kinh tế sinh thái thế hệ mới, phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, có vai trò đổi mới, tiên phong, có chức năng hỗ trợ, kết nối với các khu kinh tế ven biển khác. Phân khu trung tâm chính là Khu thương mại tự do nằm trên địa bàn xã Chấn Hưng và xã Hùng Thắng có quy mô 2.923ha, dân số khoảng 85.000 người.

Chính phủ xác định đây là Khu thương mại tự do thế hệ mới với các điều kiện ưu đãi đặc biệt nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế cho vùng và quốc gia. Là khu vực đô thị cửa ngõ của phía Nam Hải Phòng với mô hình phát triển năng động, bền vững.

Đây là khu vực phát triển tổng hợp đa ngành theo mô hình phân khu hỗn hợp, kết hợp phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, logistics xanh, thông minh, kết hợp thương mại, dịch vụ tài chính.

Khu thương mại tự do thế hệ mới được định hướng phát triển các khu công nghiệp dọc tuyến đường cao tốc ven biển và cửa sông Văn Úc theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, xanh, thông minh, hiện đại...