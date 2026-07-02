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Chính thức từ ngày 1/7: Hành khách bị cấm bay vĩnh viễn nếu có những hành vi sau

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính thức từ ngày 1/7: Hành khách bị cấm bay vĩnh viễn nếu có những hành vi sau

Từ hôm nay (1/7/2026), Nghị định 215/2026/NĐ-CP về an ninh hàng không đã chính thức có hiệu lực. Trong đó, mức phạt cao nhất nếu vi phạm là bị cấm bay vĩnh viễn.

Bắt đầu từ ngày 1/7/2026, hàng loạt quy định mới về an ninh hàng không theo Nghị định 215/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Hành khách hoàn toàn có thể đối mặt với lệnh cấm bay từ vài tháng cho đến vĩnh viễn nếu vi phạm các nguyên tắc an toàn nghiêm ngặt. Việc nắm rõ chi tiết các khung hình phạt là điều cần thiết để đảm bảo các chuyến đi luôn suôn sẻ và tránh rắc rối không đáng có.

Chính thức từ ngày 1/7: Hành khách bị cấm bay vĩnh viễn nếu có những hành vi sau- Ảnh 1.

Theo quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, người vi phạm sẽ phải chịu lệnh cấm bay từ vài tháng cho đến vĩnh viễn nếu vi phạm các nguyên tắc an toàn

Các hành vi bị cấm bay từ 3 đến 12 tháng

Theo quy định mới, nhà chức trách sẽ áp dụng lệnh cấm vận chuyển bằng đường hàng không kéo dài từ 3 đến 12 tháng đối với những cá nhân có hành vi gây rối tại cảng hàng không, sân bay hoặc ngay trên tàu bay. Khung hình phạt này cũng nhắm trực tiếp đến những hành khách có phát ngôn thiếu ý thức, đe dọa sử dụng bom mìn, chất nổ, vũ khí hóa học, sinh học hoặc cố tình tung tin đồn thất thiệt về các mối đe dọa an ninh.

Bên cạnh đó, việc sử dụng giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đi máy bay hay vi phạm trật tự an toàn xã hội tại khu vực sân bay cũng sẽ bị áp dụng mức cấm bay tương tự nhằm thắt chặt kỷ cương an ninh hàng không.

Quy định về an ninh hàng không đặc biệt nghiêm khắc đối với các hành vi cố tình chây ì hoặc tái phạm. Cụ thể, những người đã từng bị xử lý nhưng vẫn tiếp tục vi phạm các lỗi nêu trên, hoặc có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng sẽ phải đối mặt với lệnh cấm bay từ trên 12 tháng đến 24 tháng. Một điểm đáng chú ý dành cho mọi hành khách là nếu không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này, người vi phạm sẽ bị cấm bay hoàn toàn cho đến khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp phạt của mình.

Chính thức từ ngày 1/7: Hành khách bị cấm bay vĩnh viễn nếu có những hành vi sau- Ảnh 2.

Những vi phạm an toàn hành không đặc biệt nghiêm trọng sẽ phải đối diện lệnh cấm bay vĩnh viễn

Những vi phạm đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến cấm bay vĩnh viễn

Mức phạt cao nhất là cấm vận chuyển vĩnh viễn sẽ được áp dụng thẳng tay đối với các trường hợp vi phạm mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành khách sẽ vĩnh viễn mất quyền sử dụng dịch vụ hàng không nếu tái phạm hành vi can thiệp bất hợp pháp sau khi đã từng bị xử lý, hoặc thực hiện các hành động đe dọa trực tiếp đến an toàn của chuyến bay.

Các tội danh cực kỳ nguy hiểm như chiếm đoạt tàu bay, xúi giục và gây bạo loạn tại cảng hàng không hay tại các cơ sở điều hành bay đều nằm trong danh sách cấm bay vĩnh viễn này. Căn cứ vào tính chất của từng vụ việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ ban hành quyết định cấm bay, áp dụng hiệu lực trên tất cả các chuyến bay nội địa và các chuyến bay quốc tế xuất phát từ Việt Nam.

Theo Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh - Công an tỉnh Quảng Ninh, thực tế cho thấy, chỉ một phát ngôn thiếu ý thức liên quan đến bom, mìn, chất nổ hoặc một hành vi gây rối trên tàu bay cũng có thể làm gián đoạn hoạt động khai thác bay, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không và gây thiệt hại lớn cho các cơ quan, đơn vị liên quan.

Vì vậy, mỗi hành khách cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định về an ninh hàng không, góp phần xây dựng môi trường hàng không an toàn, văn minh và hiện đại. Việc ban hành các quy định mới về cấm vận chuyển bằng đường hàng không không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hàng không dân dụng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hàng không, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hành khách cũng như bảo đảm hoạt động hàng không được thông suốt, an toàn.

Theo Hữu Thắng

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
máy bay

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