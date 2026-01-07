Một địa phương ghi nhận tăng trưởng GRDP 6 tháng 2026 đạt kỷ lục trong vòng 5 năm, lọt top 3 tỉnh, thành có tăng trưởng kinh tế cao nhất Việt Nam

Điểm sáng nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 11,33%, mức cao nhất trong đứng thứ 3 cả nước và nằm trong nhóm 4 địa phương có mức tăng trưởng trên 11%. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu với mức tăng 13,46%; khu vực dịch vụ tăng 10,24%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,23%.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà phát triển tích cực với chỉ số IIP tăng 14,8% so với cùng kỳ. Thành phố tập trung hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án công nghiệp mới, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình cụm công nghiệp sinh thái, tạo dư địa phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, logistics và xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 207.840 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt hơn 100.216 tỷ đồng, tăng 18,1%. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp Hải Phòng đạt khoảng 25,9 tỷ USD, tăng 8,3%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt khoảng 96 triệu tấn, tăng 11,4%, tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm logistics, cảng biển hàng đầu cả nước.

Du lịch Hải Phòng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Trong 6 tháng, thành phố đón hơn 8,72 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt khoảng 10.425 tỷ đồng. Việc công nhận thêm các cơ sở đạt tiêu chí Du lịch xanh cùng việc khu du lịch Vũ Yên được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh tiếp tục góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Hải Phòng.

Thu ngân sách nhà nước tiếp tục là điểm sáng khi đạt 114.833 tỷ đồng, bằng 58,9% dự toán năm, vượt 22,4% kế hoạch thu 6 tháng và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng với đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 15.500 tỷ đồng, tương đương gần 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 5 cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo động lực phát triển hạ tầng.

Thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 158.500 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút đạt khoảng 3,098 tỷ USD, cao gấp 1,75 lần cùng kỳ năm trước và đạt gần 80% kế hoạch năm.

Nhiệm vụ tăng trưởng 6 tháng cuối năm rất nặng nề

Mặc dù lọt nhóm 3 tỉnh, thành có tăng trưởng cao nhất cả nước, nhưng theo UBND Thành phố Hải Phòng, một số chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP và chỉ số sản xuất công nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động từ biến động kinh tế thế giới, giá nguyên vật liệu và chi phí logistics tăng, chuỗi cung ứng có thời điểm gián đoạn, trong khi doanh nghiệp còn thận trọng trong đầu tư, mở rộng sản xuất.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2026 của UBND Thành phố Hải Phòng, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, giữ vững môi trường an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, dư địa phát triển và hoàn toàn có thể làm tốt hơn nếu các cấp, ngành phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng là nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành phối hợp với cơ quan thống kê, tài chính rà soát, làm rõ các số liệu tăng trưởng, bảo đảm tính chính xác, thống nhất, phục vụ hiệu quả công tác điều hành.

Do đó, lãnh đạo Thành phố yêu cầu các cơ quan chức năng chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đang hoạt động, nhất là những doanh nghiệp có đóng góp lớn vào tăng trưởng, ngân sách và giải quyết việc làm. Đối với những khó khăn phát sinh từ cơ chế, chính sách, các sở, ngành phải chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, không chờ đợi hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Về đầu tư phát triển, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung khẳng định tăng trưởng không thể đạt được nếu thiếu động lực từ đầu tư. Vì vậy, các địa phương phải tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các điểm nghẽn về chỉ số giá xây dựng, giải phóng mặt bằng, tái định cư, điều chỉnh dự án, đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Một nội dung được Chủ tịch UBND thành phố đặc biệt nhấn mạnh là phải tạo môi trường đầu tư bình đẳng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, các sở, ngành và địa phương rà soát các quy định, thủ tục, không để phát sinh rào cản bất hợp lý đối với doanh nghiệp trong nước; bảo đảm mọi thành phần kinh tế đều được tiếp cận cơ hội phát triển công bằng, minh bạch.

Đánh giá nhiệm vụ tăng trưởng 6 tháng cuối năm rất nặng nề, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, UBND các xã, phường trực tiếp rà soát từng dự án đầu tư, từng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ lực để xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể, kịp thời hỗ trợ những doanh nghiệp gặp khó khăn, thúc đẩy các dự án mới sớm đi vào hoạt động.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng cho việc thực hiện các mục tiêu của cả giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đề nghị toàn bộ hệ thống chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong thực thi công vụ; coi kết quả thực hiện nhiệm vụ là trách nhiệm chung của cả thành phố.