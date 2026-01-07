Chính thức từ hôm nay, thuế TNCN của những người có thu nhập 40 triệu/tháng có thay đổi quan trọng

Căn cứ Điều 8, 9, 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, quy định cách tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ năm 2026 như sau:

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế = tổng thu nhập chịu thuế quy định tại khoản 2 Điều 3 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế trừ (-) đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc, khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định và các khoản giảm trừ quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

- Thuế suất được xác định theo biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc, cụ thể như sau:

So với quy định hiện hành, quy định đã giảm từ 7 bậc thuế xuống còn 5 bậc, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

Theo đó, từ 1/7, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương 40 triệu/tháng được xác định như sau:

- Thu nhập chịu thuế: 40 triệu

- Giảm trừ gia cảnh: 15,5 triệu

- Giảm trừ bảo hiểm bắt buộc: 40 triệu x (8% + 1,5% + 1%) = 4,2 triệu

Tổng các khoản giảm trừ = 15,5 triệu + 4,2 triệu = 19,7 triệu

=> Thu nhập tính thuế = 40 triệu - 19,7 triệu = 20,3 triệu

Như vậy thu nhập tính thuế thuộc bậc 2 của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

Bậc 1: Thuế TNCN = 10 triệu x 5% = 0,5 triệu

Bậc 2: Thuế TNCN = (20,3 triệu - 10 triệu) x 10% = 1,03 triệu

Tổng Thuế TNCN phải nộp = 0,5 triệu + 1,03 triệu = 1,53 đồng

Như vậy, so với quy định nộp thuế TNCN trước năm 2026, tiền lương 40 triệu/tháng từ 1/7 thực tế được giảm 1.780.000 đồng tiền thuế.

Những trường hợp nào thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN?

Căn cứ Điều 4, Điều 5 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

- Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; thu nhập do quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện chi trả.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn ODA không hoàn lại, chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cá nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

- Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao thuộc các trường hợp sau:

+ Thu nhập từ dự án hoạt động công nghiệp công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung;

+ Thu nhập từ dự án nghiên cứu và phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, chip bán dẫn, hệ thống trí tuệ nhân tạo;

+ Thu nhập từ các hoạt động đào tạo nhân lực công nghiệp công nghệ số.

- Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao thực hiện hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao hoặc công nghệ chiến lược thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển hoặc Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.







