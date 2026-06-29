Hà Nội chính thức công bố quy hoạch thế kỷ, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình hé lộ yếu tố sẽ quyết định vị thế của Thủ đô trong 100 năm tới

Vào ngày 29/6, tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Việc tổ chức đồng thời Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm là sự kiện kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Thủ đô - từ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đến tầm nhìn quy hoạch dài hạn và các cơ chế, chính sách đặc thù mới được trao quyền.

Đồng thời là thông điệp mạnh mẽ khẳng định quyết tâm của thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Điều sẽ quyết định vị thế của Thủ đô trong một thế kỷ tới

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT, ông Trương Gia Bình cho biết, đây là thời khắc khiến ông đặc biệt xúc động.

"Tôi chưa thấy ở đâu, chưa thấy bao giờ, tương lai của Thủ đô được trình bày một cách rõ ràng, hoành tráng như vậy. Một quốc gia hùng mạnh khi họ có những ước mơ rực rỡ về thủ đô", ông Bình chia sẻ.

Với ông, sự kiện không chỉ mang ý nghĩa về một bản quy hoạch đô thị, mà còn gợi nhớ hành trình hình thành và phát triển của FPT từ năm 1988.

Ông Bình nhớ lại, khi FPT mới ra đời, Hà Nội vẫn còn bộn bề khó khăn, công nghệ khi ấy là một khái niệm xa lạ với phần đông xã hội. Tuy nhiên, chính mảnh đất ngàn năm văn hiến, luôn rộng mở với tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã nuôi dưỡng FPT trưởng thành. Từ Hà Nội, FPT có cơ hội cống hiến, từng bước phát triển để trở thành một tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Nhìn vào bản quy hoạch 100 năm của Hà Nội, ông Trương Gia Bình đặt câu hỏi: Điều gì sẽ quyết định vị thế của Thủ đô trong một thế kỷ tới?

Theo ông, bản quy hoạch đã đưa ra câu trả lời rõ ràng: Hà Nội cần lấy tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển cốt lõi.

Ông cho rằng tầm nhìn này đồng điệu với tinh thần khơi dậy khát vọng phát triển dân tộc trong “Kỷ nguyên vươn mình”, cũng như định hướng Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại. Với vai trò là trái tim của cả nước, Hà Nội đang cho thấy vị thế tiên phong trong việc hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược quốc gia.

Vị lãnh đạo FPt dẫn chứng, những siêu đô thị như Tokyo hay Seoul đã vươn tầm toàn cầu nhờ đi trước thời đại trong việc kết hợp giữa không gian số và không gian di sản.

"Đó không chỉ là câu chuyện của hạ tầng hiện đại, mà còn là khả năng bảo tồn bản sắc, phát huy tri thức và tạo ra các không gian đổi mới sáng tạo có sức hút toàn cầu", ông Bình cho hay.

"Với mục tiêu đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của châu Á - Thái Bình Dương, ông Trương Gia Bình cho rằng Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành “viên ngọc tri thức toàn cầu”.

Một đất nước không thể hùng cường nếu không làm chủ công nghệ

Từ kinh nghiệm đồng hành cùng Hà Nội trong nhiều dự án công nghệ thông tin trước đây, ông Trương Gia Bình cho biết FPT nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc góp phần hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô.

Ông đưa ra hai hướng hành động mà FPT mong muốn đóng góp.

Thứ nhất là đầu tư cho nguồn nhân lực số và phổ cập kỹ năng số. Theo ông Bình, FPT mong muốn phối hợp với Hà Nội xây dựng khung năng lực số, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô.

Ông cho rằng nếu Hà Nội có hàng triệu người nắm vững và biết vận dụng AI, công nghệ vào công việc cũng như đời sống, thành phố sẽ có nền tảng để trở thành cái nôi sản sinh ra các công ty công nghệ trị giá hàng tỷ USD.

Thứ hai là đưa Tây Tựu trở thành “phòng thí nghiệm sống” của Hà Nội và xa hơn là của khu vực. Theo định hướng của FPT, dự án Tây Tựu sẽ được xây dựng thành một hệ sinh thái kết hợp chặt chẽ giữa học tập, nghiên cứu và thực nghiệm.

“Việc Hà Nội tin tưởng giao cho FPT Công viên Công nghệ số Tây Tựu là một niềm vinh hạnh lớn. Đây cũng là cơ hội để FPT hiện thực hóa khát vọng xây dựng một hạ tầng số xứng tầm với tương lai Thủ đô”, ông nhấn mạnh.

Tại đây, FPT kỳ vọng có thể đưa những công nghệ mới nhất vào thử nghiệm, đồng thời thu hút các nhà đầu tư, các bộ não công nghệ xuất sắc và nhiều nhân tài trên thế giới trong những lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn, IoT về cống hiến cho Hà Nội.

"Chúng tôi muốn Hà Nội sẽ trở thành triển lãm sống về công nghệ chiến lược: bán dẫn, robot, uav.... Một đất nước không thể hùng cường nếu không làm chủ những công nghệ này﻿. Và Tây Tựu trong tương lai có thể trở thành một trong những niềm tự hào công nghệ của Thủ đô", ông Trương Gia Bình khẳng định.

Kết thúc bài phát biểu, ông Trương Gia Bình cho biết, một thế kỷ là quãng thời gian dài hơn một đời người. Có thể không ai trong thế hệ hôm nay nhìn thấy trọn vẹn Hà Nội của thế kỷ XXII, nhưng những gì được đặt nền móng ở hiện tại sẽ tạo ra giá trị cho nhiều thế hệ mai sau.

Đó là một hạ tầng công nghệ hiện đại, những thế hệ kỹ sư tài năng và một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đủ sức đưa Hà Nội vươn tầm quốc tế.

Ông Trương Gia Bình khẳng định FPT sẽ dành tổng lực về trí tuệ, công nghệ và nguồn lực để đồng hành cùng Hà Nội trong quá trình hiện thực hóa bản quy hoạch, với mục tiêu cuối cùng là để Thăng Long - Hà Nội tiếp tục tỏa sáng như một biểu tượng của văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

