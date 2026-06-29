Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu AI

| | Kinh tế số

Số lượng trung tâm dữ liệu của Trung Quốc hiện chưa bằng 10% so với Mỹ

Từ khi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh bùng nổ vào năm 2022, làn sóng này đã mở ra một mặt trận mới trong cuộc đua tranh giành vị thế thống trị công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo cơ sở dữ liệu thương mại Data Center Map (Đan Mạch), hơn 3.000 trung tâm dữ liệu đã được dựng lên khắp 50 bang của Mỹ, cùng với hơn 1.400 trung tâm khác đang ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

Số lượng trung tâm dữ liệu của Trung Quốc hiện chưa bằng 10% so với Mỹ. Bắc Kinh đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách thông qua một chiến dịch xây dựng quy mô lớn do nhà nước dẫn đầu. Trong 5 năm tới, Trung Quốc dự kiến đầu tư khoảng 295 tỉ USD để xây dựng một mạng lưới trung tâm điện toán trên toàn quốc do các doanh nghiệp nhà nước dẫn đầu.

Ông Pu Ding, Tổng Giám đốc dự án trung tâm dữ liệu dưới biển của Công ty Beijing Highlander Digital Technology, cho tờ China Daily biết nhu cầu điện toán AI tại nước này được dự báo tăng gấp 500 lần vào năm 2030.

Theo trang Newsweek, Trung Quốc đã đưa AI trở thành ưu tiên cốt lõi của quốc gia. Khác với sự phát triển chủ yếu do thị trường dẫn dắt ở Mỹ, Bắc Kinh đang đóng vai trò chủ động hơn rất nhiều trong việc quyết định vị trí xây dựng trung tâm dữ liệu.

Chính sách này được gọi là "Dữ liệu miền Đông, điện toán miền Tây". Theo đó, Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng điện toán và trung tâm dữ liệu tại các khu vực rộng lớn, khô hạn và thưa dân ở miền Tây, thay vì tiếp tục tập trung gần các đô thị đông đúc ở miền Đông.

Trung Quốc cũng là quốc gia tiên phong thử nghiệm cách tiếp cận hướng tới tương lai. Thay vì bơm một lượng nước lớn vào trung tâm dữ liệu, họ đưa thẳng các trung tâm dữ liệu này xuống dưới nước.

Trung Quốc đẩy mạnh xây dựng trung tâm dữ liệu AI - Ảnh 1.

Một trung tâm dữ liệu AI ở TP Trung Vệ, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ - Trung Quốc. Ảnh: CMG

Cơ sở đầu tiên thuộc loại này, do Công ty Beijing Highlander Digital Technology phát triển, đã bắt đầu hoạt động ngoài khơi tỉnh Hải Nam năm 2023. Tại đây, các máy chủ được đặt trong khoang kín chịu áp lực dưới đáy biển, tận dụng nước biển để tản nhiệt, từ đó giảm bớt nhu cầu làm mát so với trung tâm dữ liệu trên đất liền.

Đến tháng 5-2026, Trung Quốc tiếp tục đưa vào vận hành một trung tâm dữ liệu dưới nước ngoài khơi Thượng Hải. Cơ sở này sử dụng điện gió ngoài khơi, kết hợp năng lực điện toán hiệu suất cao với nguồn năng lượng xanh. Theo đơn vị phát triển, việc sử dụng điện gió ngoài khơi giúp trung tâm dữ liệu này tiêu thụ ít hơn 22,8% điện năng so với cơ sở truyền thống trên đất liền. Trong khi đó, hệ thống làm mát bằng nước biển chỉ chiếm khoảng 10% tổng mức điện tiêu thụ, thấp hơn đáng kể so với mức 40%-50% ở trung tâm thông thường.

Ngoài ra, theo đài CGTN, trung tâm dữ liệu AI đầu tiên của Trung Quốc được vận hành hoàn toàn bằng điện xanh vừa đi vào hoạt động tại TP Trung Vệ, khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tích hợp năng lượng tái tạo với cơ sở hạ tầng điện toán thế hệ mới.

Trung Vệ đã trở thành một trong những trung tâm điện toán lớn của Trung Quốc. Hiện thành phố có 10 khu trung tâm dữ liệu quy mô lớn và 6 trong số 10 nhà cung cấp dịch vụ điện toán hàng đầu đặt cơ sở hoạt động tại đây.

Từ 1/7, Cơ quan Thuế sẽ siết chặt xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sau

Theo Xuân Mai

Người lao động

Từ Khóa:
AI

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mẹo cực hay khi nhắn tin trên Zalo

Mẹo cực hay khi nhắn tin trên Zalo Nổi bật

Không cần hàng tỷ USD nghiên cứu, chỉ cần 28 triệu câu hỏi: Đây là cách một công ty Trung Quốc có thể "sao chép" Claude mà không đụng vào một dòng code nào

Không cần hàng tỷ USD nghiên cứu, chỉ cần 28 triệu câu hỏi: Đây là cách một công ty Trung Quốc có thể "sao chép" Claude mà không đụng vào một dòng code nào Nổi bật

Mỹ siết chặt nhập khẩu thiết bị công nghệ Trung Quốc

Mỹ siết chặt nhập khẩu thiết bị công nghệ Trung Quốc

09:00 , 29/06/2026
Những mẹo giải phóng dung lượng siêu đơn giản khi điện thoại đầy bộ nhớ mà không cần xóa ứng dụng

Những mẹo giải phóng dung lượng siêu đơn giản khi điện thoại đầy bộ nhớ mà không cần xóa ứng dụng

22:40 , 28/06/2026
Siết quản trị hội nhóm mạng xã hội

Siết quản trị hội nhóm mạng xã hội

15:21 , 28/06/2026
Xu hướng số hóa dịch vụ công tại các quốc gia

Xu hướng số hóa dịch vụ công tại các quốc gia

14:29 , 28/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên