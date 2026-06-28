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Xu hướng số hóa dịch vụ công tại các quốc gia

| | Kinh tế số

Ngày càng nhiều quốc gia đang chuyển một phần lớn hoạt động của chính phủ lên môi trường số.

Theo đó, từ khai sinh, nộp thuế, xin giấy phép, cho tới tiếp cận các dịch vụ y tế và an sinh xã hội… người dân không còn phải xếp hàng tại các cơ quan hành chính như trước. Đằng sau những cú nhấp chuột tưởng như đơn giản ấy là một cuộc thay đổi lớn hơn - đó là cách nhà nước vận hành, cách dữ liệu được quản lý và cách Chính phủ phục vụ người dân trong thời đại công nghệ.

Tại Singapore, Chính phủ nhiều năm qua đã phát triển mô hình dịch vụ công số với mục tiêu đưa các dịch vụ thiết yếu đến gần người dân hơn thông qua nền tảng trực tuyến và dữ liệu tích hợp. Một trong những xu hướng mới là sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ người dân tìm kiếm thông tin, trả lời câu hỏi hành chính và nâng cao hiệu quả xử lý công việc của cơ quan nhà nước.

Trong khi đó, Chính phủ Anh đang triển khai một hệ thống thống nhất cho các dịch vụ công trực tuyến. Mục tiêu của hệ thống này là thay thế dần nhiều phương thức đăng nhập khác nhau, giúp người dân chỉ cần một tài khoản để xác thực danh tính và sử dụng các dịch vụ chính phủ trên nền tảng đó.

Từ khai báo thuế, đăng ký giấy tờ, cho tới một số dịch vụ hành chính khác, Chính phủ Anh muốn xây dựng trải nghiệm giống như khi người dân sử dụng các nền tảng số trong đời sống hàng ngày, đơn giản hơn, liền mạch hơn.

Chuyển đổi số trong quản trị quốc gia đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu, không chỉ nhằm hiện đại hóa bộ máy hành chính mà còn nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Những kinh nghiệm từ Singapore, Anh và nhiều quốc gia khác cho thấy, khi dữ liệu được kết nối đồng bộ, dịch vụ công được số hóa và công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo được ứng dụng hiệu quả, Chính phủ có thể vận hành minh bạch, linh hoạt và tiết kiệm hơn.

Theo Tuấn Anh

VTV

Từ Khóa:
dịch vụ công

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