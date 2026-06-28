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Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026

| | Kinh tế số

Chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026, đường dây cá độ bóng đá do các đối tượng điều hành đã phát sinh số tiền giao dịch hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng Internet thông qua website www.hira88.com, bắt giữ 11 đối tượng.

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo cơ quan Công an, Lê Văn Hoàng (SN 1995, tạm trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai) là người quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Hoàng cấu kết với các đối tượng ở nước ngoài để thiết lập hệ thống cá độ xuyên quốc gia, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới, hình thành mạng lưới tổ chức đánh bạc nhiều tầng, nhiều lớp tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra vòng chung kết World Cup 2026 (từ ngày 11 đến 17/6), tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc đã vượt 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hai đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường (SN 1988) và Trần Hữu An (SN 1990), cùng trú TP Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho người khác cá độ còn trực tiếp tham gia đánh bạc với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây cá độ World Cup 2026- Ảnh 2.

Công an lấy lời khai Lê Văn Hoàng.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến 25/6, Công an Nghệ An đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 11 đối tượng về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Thu Hiền

Báo Tiền Phong

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