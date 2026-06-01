Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Công an TP. Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn đang xuất hiện trở lại, đồng thời lưu ý người dân không thực hiện một số giao dịch theo hướng dẫn của các đối tượng lạ.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh về việc người dân nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ.

Người dân trình báo về việc kẻ lừa đảo gọi điện xưng công an yêu cầu bà chuyển 1,2 tỉ đồng. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Các đối tượng tự xưng là nhân viên của siêu thị, trung tâm mua sắm hoặc đơn vị tổ chức chương trình tri ân khách hàng, thông báo người nghe may mắn được tặng miễn phí các phần quà như nồi cơm điện, quạt điện, máy sấy tóc và nhiều thiết bị gia dụng khác.

Đáng chú ý, sau khi kết thúc cuộc gọi, nạn nhân không thể gọi lại do số điện thoại không tồn tại hoặc chỉ có chức năng gọi một chiều, khiến việc xác minh thông tin gặp nhiều khó khăn.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn đã xuất hiện từ trước nhưng đang được các đối tượng biến tướng với phương thức ngày càng tinh vi. Ban đầu, chúng tạo lòng tin bằng việc thông báo nhận quà miễn phí, sau đó tiếp tục yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP hoặc chuyển tiền với lý do thanh toán phí vận chuyển, phí nhận quà hay các khoản phí phát sinh khác.

Trong một số trường hợp, nạn nhân còn bị hướng dẫn truy cập các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu để "xác nhận thông tin". Đây là bước giúp các đối tượng đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền điều khiển tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tránh trở thành nạn nhân, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không tin vào các cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận quà khi chưa xác minh được nguồn gốc. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào dưới mọi hình thức.

Đặc biệt, người dân cần lưu ý không thực hiện bất kỳ giao dịch chuyển khoản nào với lý do nhận quà, thanh toán phí vận chuyển hoặc phí xác nhận quà tặng, không truy cập các đường dẫn lạ, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người gọi. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần lưu lại thông tin, số điện thoại liên quan và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.