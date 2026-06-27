Chuyển khoản thành công 499.999.999 đồng vào tài khoản của doanh nghiệp ở TP.HCM, người đàn ông ở Lào Cai phải trình báo công an

Theo thông tin từ Công an xã Tả Phìn (tỉnh Lào Cai) cho biết, nhờ sự phối hợp kịp thời của lực lượng Công an và ngân hàng, một người dân ở xã Tả Phìn đã nhận lại gần 500 triệu đồng sau khi chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Chí Thành, trú tại thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn viết thư cảm ơn các cán bộ công an

Theo đó, ngày 16/6, ông Trần Chí Thành, trú tại thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của một doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Thành đã đến Công an xã Tả Phìn trình báo và đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tả Phìn đã hướng dẫn ông Thành thực hiện các thủ tục tra soát theo quy định, đồng thời chủ động xác minh thông tin, phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của công dân, Công an xã Tả Phìn tiếp tục phối hợp với Công an phường Hiệp Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) xác minh, tuyên truyền, vận động chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm thực hiện hoàn trả số tiền theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an hai địa phương cùng sự hỗ trợ của ngân hàng, toàn bộ số tiền gần 500 triệu đồng đã được hoàn trả cho ông Trần Chí Thành.

Sau khi nhận lại tài sản, ông Thành đã gửi thư cảm ơn tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tả Phìn và Công an phường Hiệp Bình vì đã tận tình hướng dẫn, nhanh chóng xác minh, phối hợp giải quyết vụ việc. Theo ông, trong thời điểm hoang mang vì chuyển nhầm số tiền lớn, sự hỗ trợ trách nhiệm của lực lượng Công an đã giúp gia đình tránh được thiệt hại đáng kể, đồng thời củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở luôn gần dân, sát dân và kịp thời hỗ trợ Nhân dân.